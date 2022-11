Selo Procel: o que é e quais as vantagens para o consumidor?

Você já se deparou com uma etiqueta comumente encontrada em diversos eletrodomésticos, mas não sabe qual a finalidade da mesma? Esse mecanismo é chamado de Selo Procel e o mesmo apresenta os melhores níveis de eficiência energética, dentro de suas categorias, dos equipamentos.

O Selo Procel pode ser facilmente encontrado em eletrodomésticos como geladeira, freezer, ar-condicionado, entre outros. Apesar de ser algo comum, muita gente ainda tem dúvidas sobre a funcionalidade do mesmo. Pensando nisso, a Equatorial Pará destacou alguns pontos que podem te ajudar a entender melhor sobre o assunto.

O primeiro passo é entender que os equipamentos que possuem o Selo Procel garantem uma maior economia na conta de luz dos clientes. Esses equipamentos são testados e classificados de acordo com seu nível de consumo de energia, em laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

"O Selo Procel serve principalmente para direcionar o cliente a adquirir os melhores equipamentos em termo de economia de energia, ou seja, só terão selo Procel os equipamentos que se adequarem a este requisito", destaca o líder da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo.

Classificação

Os equipamentos são classificados de acordo com o consumo dos mesmos e podem ir de “A” a “F”. De forma prática, os que possuem a letra "A" têm uma melhor eficiência energética, o que garante um menor consumo na quantidade de energia. Já os que possuem a letra "F" têm menor eficiência energética e não são tão econômicos.

"O Consumidor deve atentar principalmente a presença do selo Procel no equipamento, e em consequência o selo de eficiência energética, onde a classificação A+ refere-se ao melhor desempenho energético e a classificação F ao pior desempenho", explica Willian.

É importante ressaltar que apenas os produtos que atingem os índices indicados e se enquadram na classificação de consumo são premiados com o Selo Procel, que também pode ser disponibilizado em outros produtos como lâmpadas e reatores, bombas e motores, além de equipamentos solares.

Vantagens para empresas

Como já falamos anteriormente, o Selo traz diversas vantagens para os consumidores residenciais. Mas não para por aí. As empresas também contam com benefícios ao escolherem equipamentos que contêm o Selo Procel. O mercado tem incentivado, cada vez mais, a fabricação de produtos econômicos e que possuem uma maior eficiência energética.

Dessa forma, a adesão da etiqueta favorece ainda mais o avanço tecnológico, incentiva a preservação do meio ambiente e apoia a sustentabilidade.

Troca de lâmpadas e geladeiras

As geladeiras disponibilizadas nas ações da Equatorial Pará possuem o Selo A de Eficiência Energética do Procel (Reprodução/Equatorial Pará)

A Equatorial Pará acompanha as atualizações tecnológias a fim de continuar o trabalho de conscientização e adoção de práticas sustentáveis para o uso da energia elétrica. Por isso, segue atuando em diversas ações que trazem benefícios para o bolso dos clientes, com a redução da conta de luz, assim como o cuidado com o meio ambiente.

Um exemplo disso são as ações de troca de geladeiras, onde os clientes trocam geladeiras velhas de alto consumo por equipamentos novos, com Selo Procel, tipo A em eficiência. Além disso, a Equatorial tem atuado, em todo o Estado, na campanha de troca de lâmpadas de alto consumo por novas de LED. Cada cliente pode trocar até cinco lâmpadas.

"Todas essas ações são realizadas com o objetivo de trazer mais qualidade de vida aos clientes residenciais de baixa renda, seja através de equipamentos novos ou de dicas úteis de economia e consequentemente trabalhar a redução da conta de energia destes", finaliza Willian.