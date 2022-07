Posto elétrico para carregamento de veículos é inaugurado no Pará

A Equatorial Pará, em parceria com o Governo do Estado, inaugurou no último dia 30 um eletroposto para carregamento de veículos elétricos de forma gratuita à população. Instalado no Porto Futuro, o eletroposto é uma proposta sustentável para o transporte, que fomenta a qualidade de vida das pessoas por meio do uso das bicicletas disponibilizadas para o lazer e estimula o avanço tecnológico nacional por meio da mobilidade elétrica, seguindo a tendência mundial.

No eletroposto será permitido o carregamento de até dois carros elétricos simultaneamente, motos, patinetes e contará com uma estação de 10 bicicletas elétricas, utilizando como fonte de alimentação a energia solar, limpa e renovável.

“É nosso papel social despertar uma consciência sustentável e temos a certeza que o eletroposto será de grande valor para o Estado. Por meio desse projeto, buscamos contribuir com a descarbonização do meio ambiente utilizando como fonte de alimentação a energia solar. A ideia é promover o uso sustentável da energia e fomentar a redução de impactos ambientais”, explica Marcos Almeida, presidente da Equatorial Pará.

Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o número de veículos eletrificados em circulação no país chegou a 90 mil, em abril, e deve passar de 100 mil até agosto deste ano. Para se ter uma ideia da economia com o transporte elétrico, o gasto com veículos movido a combustíveis fósseis (gasolina, gás natural, etc.) é, em média, o dobro do preço do investido com os movidos a energia elétrica, para percorrer a mesma distância. Logo, ao migrar para mobilidade elétrica, o cliente terá uma redução de, aproximadamente, 50% nos custos com transporte.

Durante a inauguração do eletroposto, a Equatorial realizou a doação de um carro elétrico compacto para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) (Reprodução/Equatorial Pará)

Durante a inauguração do eletroposto foi doado um carro elétrico compacto, o Renault ZOE, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) para dar apoio às atividades da secretaria. O modelo leva em torno de três horas para uma carga completa e permite o percurso de até 250 km.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, José Fernando Gomes Júnior, a inauguração do eletroposto significa muito para toda a sociedade paraense. “Representa que estamos avançando em direção ao futuro, que o Governo do Estado está comprometido com o futuro dos paraenses e com a sustentabilidade e a Sedeme, que possui uma agenda permanente de eletrificação das comunidades rurais nos quatro cantos do Estado, não poderia deixar de participar de uma iniciativa com essa, que inclusive vai gerar um benefício para nós que é a utilização de um carro elétrico nas nossas ações. Isso é um avanço e tanto pra Sedeme e para o governo do Estado, que está inovando. Estamos muito entusiasmados com mais essa iniciativa em que o papel do Governo é fundamental”, ressalta.

Sobre o projeto

A iniciativa do Grupo Equatorial acontece por meio do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e conta com o investimento de outras nove empresas do setor elétrico, representadas pela Global Participações em Energia e está estimada R$ 400 mil.

O projeto de mobilidade elétrica está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, do qual o Grupo Equatorial é signatário e tem como foco: Educação de Qualidade, Energia acessível e limpa e Ação Global contra a mudança global do clima.

A iniciativa da Equatorial Energia tem como principais focos a educação de qualidade, energia acessível e limpa, além da Ação Global contra a mudança do clima em todo o planeta (Reprodução/Equatorial Pará)

Instruções e horário de funcionamento do eletroposto

O eletroposto conta com duas estações de carregamento e está funcionando no horário do Porto Futuro, todos os dias, das 7h às 11h e das 16 às 21h e pode ser utilizado por qualquer pessoa que deseje carregar seu carro elétrico, gratuitamente, por ordem de chegada. Já as 10 bicicletas elétricas poderão ser utilizadas dentro do parque a partir desta sexta-feira, 01, com liberação a ser feita por meio do aplicativo “E+ Mobilidade Elétrica” disponível nas lojas de smartphones para download.

O usuário deverá realizar um cadastro no APP, incluindo um cartão de crédito que será utilizado apenas para fins de garantia de devolução da bicicleta. O uso do equipamento poderá ser feito durante uma hora, na ciclovia de dentro do parque, e a devolução deve ser feita dentro desse prazo à estação. O aplicativo é seguro e os dados informados serão utilizados apenas para essa finalidade, conforme termos de uso explícitos no APP.