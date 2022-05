Energia Azul: campanha orienta famílias de autistas sobre descontos na energia elétrica

De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças, em todo o mundo, tem autismo. O assunto tem sido tema de importantes debates, tanto em âmbito nacional quanto global. Pais, familiares, profissionais, acadêmicos, entre outros atores sociais têm promovido ampla discussão sobre o espectro autista.

A Equatorial Energia lançou o Programa Energia Azul, que concede descontos na conta de energia de famílias que possuem membros com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com os descontos, as famílias terão a oportunidade de economizar em sua conta de energia e destinar os valores economizados para custear o tratamento do familiar com TEA, que envolve consultas com profissionais da saúde como fonoaudiólogo, psicólogo, além de poder oferecer uma melhor qualidade de vida a eles. O programa foi lançado no último dia 18, durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

O lançamento do programa ocorreu no último dia 18 de maio, durante uma sessão na Alepa (Ascom/Equatorial Energia)

O representante da área de Relacionamento com Clientes da Equatorial, Alexandro Freitas, destaca que a finalidade do programa é aumentar o número de beneficiados com o desconto de 65% na conta de energia elétrica. “A expectativa com a campanha é de ampliar este número atendendo a 100% das famílias que procurarem a distribuidora para realizar o cadastro e que se enquadrem dentro dos critérios da resolução 1.000/2021 da ANEEL”, ressalta Alexandro.

Quem pode participar

O benefício é concedido a famílias que possuem renda de até 3 salários mínimos e com portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, têm direito ao benefício.

Os beneficiários do programa devem receber 65% de desconto na conta de energia elétrica (Ascom/Equatorial Energia)

Para ter acesso a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para pessoas com TEA é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) e o Número de Inscrição Social(NIS) estejam atualizados. O cadastro na TSEE precisa ser realizado nas agências de atendimento da Equatorial, ou nos postos credenciados, com apresentação de uma fatura de energia elétrica atual, conta contrato, RG e CPF, n° do NIS ou BPC dos beneficiários atualizados, e laudo emitido por profissional médico do Sistema Único de Saúde (SUS) ou homologado, certificando a situação de saúde, informando ainda qual aparelho elétrico é necessário, número de horas mensais e a previsão de período de uso deste.