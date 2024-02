Equatorial Pará: cursos profissionalizantes do E+ Profissional levam oportunidade para população

Ter a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho e conquistar a tão sonhada profissionalização está entre os principais desejos de muitos paraenses, como de Cleomar Bezerra, de 51 anos. Sem capacitação profissional, durante anos ele se viu sem oportunidade para trabalhar. O eletricista viu no E+ Profissional, programa de qualificação profissional da Equatorial Pará, a oportunidade de transformar a sua realidade.

Após diversas tentativas de conseguir uma colocação no mercado de trabalho, o curso realizado por meio do E+ Profissional possibilitou a tão esperada mudança na vida profissional e recolocação no mercado de trabalho.

"Eu estava desempregado, com muitas dívidas. Graças ao curso, hoje, eu estou na empresa. Antes, eu tinha tentado, mas não consegui, porque eu tinha vontade de entrar na empresa. Através do curso, graças a Deus, eu consegui. Eu sou prova viva do curso E+ Profissional", ressalta o eletricista.

Pricila Hinvaitt, analista da área de eficiência energética da Equatorial Pará, ressalta que “o E+ Profissional é um programa da Equatorial Pará, que tem como objetivo realizar cursos de capacitação, principalmente, para consumidores baixa renda, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho, seja como renda extra ou até mesmo principal. Para a Equatorial, a educação é um pilar fundamental para o processo de desenvolvimento do estado”, explica.

O programa ofereceu, no ano de 2023, mais de 60 cursos, com aulas totalmente gratuitas, em cerca de 36 municípios do estado do Pará, formando 1039 alunos, garantindo oportunidade de profissionalização de qualidade para a população de baixa renda de todo o estado.

Geração de emprego e renda

Um dos principais objetivos da Equatorial Pará é criar um ambiente que fomenta o desenvolvimento, o engajamento e a alta performance. Para isso, a empresa reforça o apoio na qualificação, na formação de cidadãos e na geração de emprego e renda, a fim de garantir a construção de um futuro melhor.

“Quando começamos a promover uma cultura de aprendizado e autodesenvolvimento, percebemos uma mudança na realidade de vida das pessoas que participaram do projeto E+ Profissional. Conseguimos encorajar inúmeros clientes a conheceram novas técnicas de trabalho, novos aprendizados e habilidades, que impactaram diretamente no crescimento pessoal e profissional e isso é extremante gratificante”, destaca Pricila Hinvaitt.

Como garantir uma vaga

Para ter acesso aos cursos oferecidos pelo E+ Equatorial, basta acompanhar as notícias no site e no Instagram da distribuidora para verificar o calendário de ações pelo estado.

Para Cleomar, o sentimento de ter certificação profissional é motivo de orgulho e gratidão. “Agradeço à Equatorial por ter dado essa oportunidade para nós que não temos condições de pagar um curso. Só tenho a agradecer a eles. Obrigado por tudo", finaliza o eletricista formado pelo E+ Profissional.