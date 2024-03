Entrega: duplicação da PA-412 em Vigia está pronta

A cerimônia de entrega da nova PA-412 no município de Vigia, nordeste paraense, ocorreu na última quarta-feira (06). Com a presença do governador Helder Barbalho, do prefeito Job Junior e diversas autoridades, o evento reuniu centenas de moradores no pórtico, que marca o início da zona urbana da cidade.

A obra incluiu terraplenagem, drenagem, ciclofaixa, canteiro central, sinalização e iluminação, envolveu investimentos de mais de R$9 milhões, em uma parceria do Governo do Estado e Prefeitura Municipal.

Cerimônia de entrega contou com a presença do governador Helder Barbalho, do prefeito Job Junior e diversas autoridades (Foto: Pedro Palheta)

O secretário estadual de transportes, Adler Silveira, comentou sobre a importância dessa obra para ajudar no desenvolvimento da região, auxiliando no escoamento da produção pesqueira, na geração de postos de trabalho diretamente e indiretamente, no embelezamento da cidade e na segurança no tráfego de veículos.

Para o prefeito Job Júnior, a obra representa e marca o desenvolvimento urbano de Vigia, contribuindo para melhorar a mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos.

A seguir, confira mais imagens da cerimônia de entrega da nova PA-412:

Imagens