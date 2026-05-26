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Entenda como uma boa decoração pode transformar um ambiente

Quando bem utilizada, a iluminação tem o poder de tornar os ambientes mais agradáveis e acolhedores

Ana Paula Gama
fonte

Uma boa iluminação destaca móveis, cores e texturas, deixando o ambiente mais sofisticado (Divulgação/Líder Home Center)

A iluminação é um dos pilares fundamentais do design de interiores. Mais do que apenas garantir visibilidade, a luz influencia diretamente no conforto, segurança e bem-estar dos moradores. Ambientes bem projetados não só facilitam tarefas cotidianas — como ler, cozinhar ou limpar — como também criam a atmosfera ideal para cada momento do dia.

Vale destacar que cada espaço é único e cada ambiente precisa de uma solução específica para atender às suas necessidades, conforme explica Kleber Amaral Peixoto, consultor de vendas no Líder Home Center.

“Em ambientes residenciais, destacam-se dois tipos: a iluminação direta e a indireta. A primeira garante a claridade total do espaço, muitas vezes por meio de painéis centrais. Já a segunda não incide diretamente, sendo posicionada para criar um efeito suave e acolhedor”, explica Kleber Amaral Peixoto, que tem formação em arquitetura e urbanismo.

image Líder Home Center oferece itens diferenciados para iluminar os ambientes (Divulgação/ Líder Home Center)

Para investir em bons elementos para iluminação, basta ir ao lugar certo. Em Belém, o Líder Home Center se consolidou como esse ponto de encontro entre o design e a praticidade. O espaço reúne desde os pendentes rústicos que aquecem as varandas até as modernas fitas de LED e lustres contemporâneos, oferecendo a variedade necessária para que qualquer projeto de interiores saia do papel com qualidade.

“O Líder Home Center trabalha com as melhores marcas do mercado, oferecendo ao cliente a comodidade de encontrar tudo em um só lugar, desde o fio elétrico necessário para a instalação até a iluminação mais decorativa, que vai trazer aquele charme especial ao espaço”, ressalta Kleber Amaral Peixoto.

A seguir, confira dicas rápidas de iluminação para utilizar no seu lar:

- Salas de estar: invista em luzes amareladas (quentes) e abajures para criar um clima de relaxamento e recepção;

- Cozinhas e escritórios: aposte em luzes mais claras nos focos de trabalho para manter a atenção e facilitar atividades que exigem precisão;

 - Quartos: utilize iluminação indireta e dimerizável, que permite controle de intensidade para preparar o corpo gradativamente para o descanso.

“Sempre se atente à sensação que você deseja ter no ambiente. Se busca mais conforto e aconchego, aposte na iluminação indireta, por meio de sancas ou abajures decorativos. Se precisa de mais atenção e foco, utilize uma iluminação mais fria. Vale lembrar que é possível mesclar as duas temperaturas de iluminação para alcançar o resultado ideal”, ressalta Kleber Amaral.

O Líder Home Center oferece tudo o que é necessário para uma boa iluminação como painéis e lâmpadas convencionais. Para saber mais, clique aqui.

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