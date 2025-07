Entenda como as cláusulas ESG estão se tornando uma exigência entre grandes empresas e fornecedores

Com consumidores cada vez mais exigentes com as questões ambientais, as cláusulas ESG (Ambientais, Sociais e Governança) deixaram de ser um diferencial e vêm se tornando uma exigência para grandes empresas e fornecedores. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca os benefícios do ESG para o mundo corporativo.

O ESG corresponde a um conjunto de políticas e iniciativas adotado pelas empresas para melhorarem as suas práticas de governança corporativa, além de cuidados com a sociedade e o meio ambiente.

Atualmente, empresas que ignoram as diretrizes de ESG se tornam alvo não apenas de críticas sociais, mas de sanções legais, exclusão de carteiras de investimento e até mesmo perda de valor de mercado. Em contrapartida, empresas que integram o ESG à cultura organizacional ganham vantagem competitiva.

"Adotar o ESG (ambiental, social e governança) traz muitos ganhos para as empresas. Ajuda a reduzir riscos, atrai investidores, melhora a imagem da marca, gera mais confiança dos clientes e ainda contribui para o planeta e a sociedade. No fim, empresas que se preocupam com ESG costumam ser mais valorizadas e competitivas", destaca o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S, João Victor Fernandes.

De forma prática, existem diversas formas de implantar os pilares do ESG em uma empresa. No aspecto ambiental, a empresa pode iniciar o processo revendo suas práticas internas para reduzir desperdícios, economizar recursos naturais e minimizar os impactos ao meio ambiente.

No campo social, o ESG se manifesta na forma como a empresa trata as pessoas, sejam colaboradores, parceiros, clientes e até mesmo a comunidade em que está inserida. Por fim, implantar boas práticas de governança significa garantir que a empresa funcione de forma ética, responsável e transparente.

"Implantar o ESG é um processo contínuo que exige compromisso, planejamento e acompanhamento. E o papel de uma assessoria jurídica qualificada é justamente ajudar a transformar essas intenções em ações reais, estruturadas e juridicamente seguras, criando políticas internas, cláusulas contratuais adequadas e mecanismos de controle eficazes. Dessa forma, a empresa não apenas se alinha às novas exigências do mercado, como se posiciona como agente de transformação positiva", explica João Victor Fernandes.

Mercado mais exigente

Estar atento às exigências do mercado, sejam investidores ou consumidores, é fundamental para o crescimento de uma empresa. Empresas que cuidam do meio ambiente, respeitam as pessoas e contam com uma gestão responsável tendem a ganhar mais confiança e espaço no mercado.

"Hoje em dia, investidores e consumidores olham além do lucro. Eles querem saber se a empresa cuida do meio ambiente, respeita as pessoas e tem uma gestão responsável. As grandes empresas estão exigindo que seus fornecedores também sigam práticas ESG. Isso aparece em contratos, com cláusulas que pedem cuidados com o meio ambiente, respeito aos direitos humanos e boas práticas de gestão. Quem não se adapta pode perder negócios importantes", ressalta o especialista.

Para garantir que as boas práticas sejam seguidas na prática, é fundamental que a empresa tenha um respaldo contratual, que garante a proteção legal, além de evitar conflitos e mostrar compromisso verdadeiro com a sustentabilidade. Contar com apoio jurídico é um diferencial nesse processo.

"O escritório jurídico pode ajudar de várias formas: criando contratos com cláusulas sustentáveis, orientando sobre regras ambientais e sociais, organizando a governança da empresa e até fazendo treinamentos. No entanto, o principal diferencial é, sem dúvida, uma assessoria jurídica atenta e proativa, que não pretende somente vencer processos, mas sim evitar que eles sequer existam. Com apoio jurídico estratégico, a empresa ganha segurança e credibilidade para crescer com responsabilidade", finaliza o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.