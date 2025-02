Entenda como a escuta pode ser uma ferramenta essencial em momentos de luto

Perder alguém da família, um amigo ou alguma pessoa especial traz um sentimento profundo de dor. Nesse processo de luto, a saúde mental pode sofrer grandes impactos, trazendo efeitos tanto para o corpo quanto para a mente. Ao longo desse período, é importante que a pessoa busque caminhos para minimizar os efeitos do luto. Nesse contexto, a escuta atua como ferramenta essencial de transformação.

Em momentos dolorosos, como a perda de um ente querido, por exemplo, é importante ter alguém para escutar e ajudar a atravessar momentos de preocupação e tristeza. A escuta ativa e empática pode ajudar a compreender a dor e a auxiliar na saúde mental, como explica a psicóloga clínica e psicanalista Giulliane Boadana.

"A pessoa enlutada pode apresentar emoções e sentimentos como pensamentos negativos, baixa autoestima, isolamento social, alterações no apetite e desregulação do sono. Esses sintomas, até certa medida, são esperados. A escuta profissional pode ser um facilitador no processo de elaboração do luto, auxiliando a tornar o processo mais consciente, promovendo um lugar seguro para expressar suas emoções, aumentando a capacidade daquela pessoa de seguir a vida"- Giulliane Boadana, psicóloga.

A importância da escuta ativa e empática foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

O que fazer durante o processo de luto?

É natural e importante que o processo de luto seja vivenciado em todas as suas fases. Mas também é fundamental que a pessoa busque alternativas que amenizem os sentimentos de tristeza, ansiedade e até depressão.

Entre os mecanismos essenciais para ajudar a lidar melhor com o luto estão: contar com uma rede de apoio, ter o luto reconhecido, realizar rituais de despedidas como cerimônias religiosas, por exemplo. Além disso, fazer atividades diferenciadas também podem ser um conforto nos dias dolorosos, como yoga e meditação. Outra opção importante é contar com o auxílio de um profissional de saúde mental.

Além da escuta profissional, é importante que a pessoa que está passando pelo processo de luto tenha outras pessoas como ouvintes, evitando momentos de isolamento. "O diálogo promove a interação social, reduzindo assim a possibilidade do isolamento social e risco da depressão", finaliza a profissional.

Para entender mais sobre o assunto, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.