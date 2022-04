Entenda a importância do tratamento de sucatas

A reciclagem de materiais metálicos é uma ferramenta importante para o meio ambiente e pode beneficiar também as atividades das indústrias. As sucatas de ferro e aço quando recicladas contribuem para reduzir o consumo de matéria-prima.

O termo sucata é bastante amplo e engloba resíduos com diferentes origens, entre eles estão: sobras dos processos de fabricação de aço; resíduos de processamento em indústrias da construção civil, naval, automobilística e outras; e materiais em desuso, como embalagens, máquinas, fogões e geladeiras.

Dados da associação Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre) mostram que o Brasil vem se destacando no tratamento de latas de alumínio para bebidas, reciclando 97,4% desses materiais. Porém, em outras áreas ainda é possível avançar, como a reciclagem de aço que alcança 46,7% do volume gerado.

Um dos desafios é que mais empresas segreguem e destinem esse resíduo, que traz efeitos positivos para vários setores. Estima-se que o aço produzido a partir da sucata reduz em 85% a poluição do ar e em 76% o consumo de água. Além disso, projeções apontam que cada tonelada de alumínio reciclado evita a extração e beneficiamento de cinco toneladas de bauxita por meio da mineração. Vale ressaltar que os produtos originados a partir de processos de reciclagem não perdem em qualidade e são amplamente utilizados, seja na construção civil e até mesmo na fabricação de automóveis.

Ou seja, a reciclagem da sucata representa menos consumo de matéria-prima, diminuição do descarte desse material na natureza e, ainda, o desenvolvimento de novas atividades produtivas, gerando mais oportunidades para geração de emprego e renda. Destaca-se também que o tratamento adequado de materiais metálicos recicláveis contribui para reduzir a pressão sobre o uso dos aterros sanitários, prolongando a vida útil desses locais.

Latas de alumínio e outros materiais metálicos podem ser reciclados e reintegrados aos processos produtivos das indústrias como matéria-prima (Thiago Gomes / O Liberal)

Para que isso ocorra é necessário que o poder público, o setor empresarial e a população colaborem com o processo, fazendo a separação e o encaminhamento de seus resíduos para a reciclagem. No Pará, a Cidade Limpa Ambiental realiza o serviço de coleta de sucatas metálicas dos clientes e destina à siderúrgica parceira para aproveitamento do material.

Já a população pode participar beneficiando as cooperativas integrantes de projetos de coleta seletiva. Alguns materiais recebidos e que podem ser reciclados são: latas de alumínio, arames, tampas de garrafas, panelas velhas, fios, pregos, embalagens metálicas, entre outros.

Para saber mais sobre as soluções para o tratamento de sucatas oferecidas pela Cidade Limpa e os benefícios dessa prática para o meio ambiente