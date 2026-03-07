Empresário recebe comenda Cidadão de Belém

A Câmara Municipal de Belém, com a indicação do vereador Pablo Farah (MDB), irá receber Gualberto Mario Dedini, empresário de origem argentina, apaixonado pelo Pará, que inclusive, vive em nossa capital há muitas décadas, participará de Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Belém, juntamente com o desembargador do estado, César Mattar.

O empresário Gualberto Dedini recebeu o título de “Cidadão de Belém”, da Câmara de Belém, por meio do vereador Pablo Farah, em reconhecimento a sua trajetória e contribuição à economia da nossa cidade. As duas personalidades serão recebidas pelo presidente da Casa, Vereador John Wayne (MDB), e irão conhecer o parlamento municipal e o funcionamento da criação de projetos legislativos.