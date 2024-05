Empresa de energia solar realiza super feirão com taxa zero de imposto em Belém

Com a conta de luz cada vez mais alta, buscar soluções alternativas para garantir economia é fundamental. Uma delas é investir em energia solar. A Sansol Engenharia Solar iniciou o super feirão de energia solar com taxa zero de imposto. É a oportunidade perfeita para quem sonha em economizar na conta de luz gerando sua própria energia através de painéis solares.

Durante o feirão, que será realizado até o próximo domingo, 26, a Sansol Engenharia Solar vai disponibilizar 20 sistemas de energia solar com imposto zero. Além de adquirir o sistema por um preço super abaixo da tabela de mercado e 100% financiado, o cliente ainda pode parcelar em até 84 vezes com taxa zero de imposto.

Benefícios da energia solar

O uso da energia solar, seja na residência ou empresa, possui uma série de vantagens que vão muito além da economia. A Sansol Engenharia Solar destaca os principais benefícios em apostar nesse modelo de geração de energia.

Economia financeira

O custo-benefício da energia solar é bastante alto. Para se ter uma ideia, o investimento nesse tipo de energia pode gerar uma economia em até 90% da conta de energia elétrica. Além disso, os painéis solares têm longa vida útil e necessitam de pouco ou nenhum investimento em manutenção.

Sustentável

Um dos principais benefícios da energia solar é a questão ambiental. Por ser uma modalidade de geração de energia limpa e sustentável, ela não causa impactos negativos para o meio ambiente. Ela reduz o uso de meios contaminadores, como o carvão, e, consequentemente, contribui significativamente na redução da emissão de gases do efeito estufa. Além disso, não produz ruídos, não polui o ar, nem a terra e água.

Valorização do imóvel

A instalação de energia solar em um imóvel pode aumentar o valor da propriedade. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), um imóvel com energia solar recebe uma valorização média de 10% em relação aos que não possuem o sistema.

A energia solar é a melhor solução para quem busca o equilíbrio financeiro de uma forma sustentável. Com a Sansol Engenharia Solar, você garante economia para o seu bolso sem impactar o meio ambiente.