Empreendedorismo é destaque no Lib Talks Amazônia – Edição Manaus

Encontro visa impulsionar o engajamento do mercado, fomentar soluções e apresentar cases de sucesso

fonte

Bate-papo sobre empreendedorismo amazônico em Manaus terá transmissão ao vivo e conteúdo multiplataforma (Claudio Pinheiro/ O Liberal)

O Lib Talks Amazônia desembarca em Manaus no dia 27 de fevereiro. O encontro no formato talk show tem como objetivo promover debates estratégicos e relevantes, conectando especialistas, empresas e líderes da região. O evento ocorrerá no auditório da Faculdade Estácio, localizado na Av. Constantino Nery, 3693, bairro Chapada, às 18h (no horário de Manaus), com transmissão ao vivo pelo canal do O Liberal no YouTube.

O Lib Talks Amazônia é uma realização do Grupo Liberal com patrocínio do Sicredi. O tema desta edição em Manaus é “Empreender para o futuro - Uma jornada pelos cases de sucesso do empreendedorismo amazônico”. A ideia é compartilhar histórias inspiradoras, atraindo a atenção para o potencial da região.

image Layse Santos será a mediadora da edição do Lib Talks Amazônia, em Manaus (Divulgação)

A mediadora será Layse Santos, jornalista e estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia. Ela atua na construção de reputação institucional, gestão de risco comunicacional e posicionamento estratégico de organizações que operam na Amazônia, com foco na integração entre desenvolvimento econômico, responsabilidade socioambiental e protagonismo territorial.

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história, e busca participar ativamente das comunidades onde está presente. Para Rudinei Kronbauer, gerente regional de Desenvolvimento da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado (com atuação no Amazonas), apoiar eventos como o Lib Talks Amazônia é colocar em prática essa atuação e fortalecer sua proximidade com as pessoas.

“Queremos entender as necessidades e ajudar os empreendedores locais a desenvolverem seus negócios de forma sustentável. Porque quando nossos associados prosperam, nossas cooperativas também prosperam e toda a sociedade é beneficiada com desenvolvimento econômico e social” - Rudinei Kronbauer, gerente regional de Desenvolvimento da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado

O evento é gratuito, mas todos os participantes precisam ser convidados pelo Grupo Liberal. O público-alvo é formado por especialistas, acadêmicos, empresários, representantes do poder público e de instituições ligadas ao setor. Os palestrantes vão trazer as experiências nas áreas de logística, alimentação e biotecnologia.

image Michelle Guimarães vai compartilhar a experiência de inteligência operacional em logística (Divulgação)

Michelle Guimarães é mentora, palestrante e CEO da Navegam Log. A Navegam Log é uma operadora logística multimodal nacional, com 7 anos de atuação, especializada em decisão logística desde a origem, atuando de forma integrada na concepção, coordenação e execução de operações logísticas em todo o território nacional. Com sede em Manaus (AM) e filial em São Paulo (SP), a empresa combina conhecimento técnico, inteligência operacional e capacidade de integração multimodal para atender demandas de alta complexidade.

image Beto Pinto compartilhará a experiência no desenvolvimento de produtos desidratados de alto valor agregado (Divulgação)

Já Beto Pinto é Chef de cozinha graduado em Plant Based Diets, sócio fundador e diretor na Amazônia Smart Food. A Amazônia Smart Food vem se consolidando como uma referência na valorização da biodiversidade amazônica por meio do desenvolvimento de produtos liofilizados de alto valor agregado, que unem inovação tecnológica, sustentabilidade e identidade territorial. A partir de frutas, ervas e ativos naturais da Amazônia, a marca transforma ingredientes tradicionais em soluções alimentares modernas, práticas e alinhadas às exigências do mercado global.

image Daniel Pinheiro palestrará sobre o case da startup que desenvolve alimentos funcionais e cosméticos naturais com ativos oriundos da biodiversidade amazônica (Divulgação)

E Daniel Pinheiro é biólogo, mestre em Biotecnologia e CEO da Biozer da Amazônia. A Biozer da Amazônia é uma startup que desenvolve alimentos funcionais e cosméticos naturais com ativos oriundos da biodiversidade amazônica. A Simbioze é a marca de cosméticos da Biozer e tem o objetivo de levar saúde e beleza através de produtos 100% naturais, veganos e de base florestal amazônica, mostrando suas peculiaridades, sazonalidade e características.

Serviço:

Lib Talks Amazônia – Edição Manaus

Data: 27 de fevereiro de 2026, às 18h (horário de Manaus) / 19h (horário de Belém)

Local: Auditório da Faculdade Estácio. Av. Constantino Nery, 3693 - Chapada, Manaus - AM

Transmissão ao vivo pelo canal do O Liberal no YouTube.

