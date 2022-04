Empreendedorismo Digital traz inovações para a formação de estudantes

O conceito de empreender não está restrito à criação de uma empresa ou negócio e, por ser mais amplo, pode ser aplicado também no mundo da educação. Neste contexto, empreender é desenvolver um conjunto de habilidades e atitudes que podem ser trabalhadas desde cedo, como a criatividade, a proatividade e a autonomia.

Essa é a proposta da disciplina Empreendedorismo Digital, inserida no currículo dos alunos de Ensino Fundamental e Médio a partir da recente mudança promovida pelo Ministério da Educação (MEC) com o projeto do Novo Ensino Médio. De acordo com o professor Rafael Fabrini, que ministra a disciplina no Grupo Rosana Bastos, as aulas trazem uma proposta interdisciplinar e dinâmica para que os alunos executem papeis ativos dentro da sala de aula, tornando-se protagonistas de um futuro cada vez mais imprevisível. “A criatividade é ativada e trabalhada em todas as aulas, por meio de uma linguagem atual e abordagens da cultura digital que possibilitam aos alunos imaginar e traçar caminhos futuros”, explica Rafael.

A nova matéria vem ao encontro de uma educação que visa ajudar o estudante a planejar o seu projeto de vida e tomar de decisões. “Nesse sentido, o Grupo Rosana Bastos buscou oferecer ainda mais ferramentas, conforme os interesses e planos de futuro dos nossos alunos, para auxiliá-los a identificar os itinerários formativos que desejam trilhar e a escolher entre as opções oferecidas pela escola”, acrescenta o professor.

Para o professor Rafael Fabrini, do Grupo Rosana Bastos, o Empreendedorismo Digital estimula a proatividade em sala de aula e na sociedade (Arquivo Pessoal)

Com metodologias de aprendizagem alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, os alunos aprendem as técnicas de empreender e conhecimentos ligados à linguagem de programação, robótica educacional e criam projetos reais para solucionar problemas da escola, da sociedade e do mundo. Para os professores, é visível o aumento do interesse dos jovens por carreiras voltadas às áreas de tecnologia.

“Nas turmas de geração Z, nascidas e criadas em um mundo dominado pela tecnologia, o interesse passa a ser dobrado. Os alunos comentam que saem das aulas com um outro olhar, mais apurado, de empreendedor e programador para diversos conteúdos de cultura digital trabalhados nas aulas”, afirma Rafael.

Esse novo tipo de conhecimento também tem sua importância na preparação pré-vestibular, independente da área escolhida pelos estudantes. “Isso porque, com o objetivo no novo Enem de adaptar o ensino mais livre, guiado pelos projetos de vida de cada aluno, o foco estará, de forma recorrente, atrelado às habilidades gerais que o aluno deve ter desenvolvido ao longo do Ensino Médio”, conclui.

