Federação dos Empresários e Produtores Culturais realiza ações de suporte para o setor

Realizar parcerias no setor público e privado para a promoção de projetos e eventos e incentivar a inclusão aos menos favorecidos são os objetivos da Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará.

A instituição vem realizando ações no Pará, com destaque para as cidades de Belém e Castanhal para estimular a cultura. Lenno Borges, presidente da Federação, enumera algumas das várias atividades organizadas.

Lenno Borges, presidente da Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, fala da importância do suporte para a categoria na promoção de atividades e eventos (Divulgação)

“Ações de promoção às atividades esportivas que também foram realizadas em Belém, Santa Izabel e outras cidades do interior do estado. Também em conjunto com os nossos federados, foram realizados os eventos: Green Festival, Forrozão de Todos os Santos, Dança Arte e Circuito Criativo, empreendidos pelas empresas, Ocram, Embrasesc e Centro Brasileiro de Cultura, Esporte e Cidadania”.

A Federação possui a missão de solucionar os problemas comuns dos profissionais representados a partir de criação de programas e projetos que desenvolvam atividades de valorização, incentivo e fomento dos empresários, produtores e empreendedores.

Entre as atividades de destaque está o roteiro de cinco passos de como o terceiro setor pode contribuir para a cultura da região. Os passos são realização de ações ligadas ao objetivo social da organização; estudo dos editais; elaboradores de projetos capacitados; incentivo à organização da sociedade e a manutenção do relacionamento. Lenno complementa que a Federação oferece suporte com a equipe de assessoria para a elaboração e execução das atividades para auxiliar os fazedores de cultura.

Para o presidente, a atuação da instituição é relevante para oferecer suporte para a categoria profissional representada, que envolve empresários, produtores, gestores, diretores e empreendedores que atuam de modo direto ou indireto na área de entretenimento.

“Muitas vezes, a categoria profissional não tem o suporte para alcançar e solucionar os seus problemas em comuns, que é a criação de programas e projetos desempenhando atividades pela valorização, incentivo, fomento e desenvolvimento da associação e integração regional. A Federação tem como objetivo o fortalecimento e apoio a todos que se enquadram a esta categoria que só vem a crescer em nosso estado”, ressalta Lenno.

A instituição já promoveu projetos como Circuito Pará de Corridas, realizado em Belém e Castanhal (Divulgação)

A Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará oferece os serviços de assessoria a categoria para espetáculos, shows e eventos. Para mais informações, pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail: contato@federacaopara.com.br.