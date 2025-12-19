Em ranking da Veja Negócios, Canaã alcança 1º lugar na gestão eficiente dos recursos públicos

Canaã dos Carajás foi eleita a cidade com melhor desempenho fiscal do país segundo a Revista Veja Negócios. A pesquisa realizada pela Austin Ratings apontou que o município, em 2024, foi capaz de realizar 46% de investimento em relação ao seu gasto. Isso significa que a cada 1 milhão gasto, 460 mil foram destinados para investimentos que impactam o futuro do município. A pesquisa também destacou aportes significativos em saúde e educação.

A publicação da Veja Negócios destacou que os avanços recentes na administração pública são resultados “da automação de processos internos, da capacitação contínua de servidores e da redução dos prazos de processamento contábil”, evidenciando as boas práticas implementadas pela gestão que administrou R$ 2,1 bilhões em 2024.

Autor da reportagem que evidencia o progresso canaense, o jornalista Tiago Cordeiro mostrou que o município ocupa também o primeiro lugar em execução orçamentária e é o terceiro em austeridade fiscal. No recorte específico para prefeituras de médio porte, Canaã lidera em execução orçamentária, desempenho fiscal e comércio exterior, ficando em segundo lugar em austeridade. Com o resultado, Canaã dos Carajás ficou a frente de cidades promissoras de grande porte, como a petroleira, Macaé-RJ (3ª), a capital, VitóriaES (18ª) e a já consolidada entre os melhores IDHs do país, Niterói–RJ (17ª).

Na matéria, a prefeita Josemira Gadelha atribuiu o avanço ao planejamento estratégico de longo prazo que norteia o desenvolvimento do município nas áreas do bem-estar, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Ela afirma: “Cada indicador positivo representa escolas funcionando melhor, unidades de saúde equipadas, obras avançando e uma cidade mais segura”, diz a prefeita Josemira Gadelha”.

Reconhecimentos nacionais evidenciam destinação responsável de recursos

Em 2025, Canaã recebeu outras premiações, fruto do investimento público responsável. Canaã dos Carajás teve um salto impressionante no Índice de Progresso Social (IPS Brasil), alcançando o 2º lugar no Pará e a 1.759ª posição nacional, subindo mais de 1.500 posições em um ano, com uma pontuação de 61,13, impulsionado pelos investimentos em saúde e bem-estar e proteção aos direitos individuais como pontos fortes.

Os investimentos em Moradia ultrapassam os 200 milhões desde 2021. O destaque é do programa Moradia Digna, que já alcançou mais de 2.400 famílias, proporcionando casa própria, reforma e construção para munícipes em situação de vulnerabilidade.

Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica

Em abril, Canaã dos Carajás recebeu do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica por ser o quinto município que mais empregou cidadãos com Cadastro Único do Governo Federal. O reconhecimento vai ao encontro dos investimentos realizados nas áreas de desenvolvimento social, acolhimento, capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho por meio do Sine.