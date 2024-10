Em Parauapebas, nova pesquisa indica Dr. Felipe e Aurélio Goiano no inédito 2º turno

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o médico Dr. Felipe Augusto (PL/PA) consolida a ida para o 2º turno, no município de Parauapebas, conforme aponta a pesquisa do Instituto Data Sensor divulgada nesta sexta-feira (4), registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) sob nº PA-02457/2024, com margem de erro de 3,7% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Às vésperas da eleição, a nova pesquisa realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, com 735 pessoas entrevistadas, mostra o candidato com 28,63% das intenções de votos na pesquisa estimulada, confirmando um segundo turno entre Dr. Felipe e Aurélio Goiano (Avante).

Candidato Dr. Felipe Augusto (PL/PA) deve ir para o 2º turno da corrida eleitoral em Parauapebas (Foto: Jhon Santos)

O levantamento também mostrou nova queda do candidato Aurélio Goiano, que caiu de 42% para 40,03%. O candidato do Avante vem despencando na preferência popular, desde junho, quando o Instituto Gauss (PA-03662/2024) mostrava Goiano com 60% das intenções, depois passou para 46,5%, em agosto (PA-04149/2024) e chegando em 42% no levantamento do dia 12 de setembro, divulgado pelo Instituito Data Sensor.

Crescimento

Em contrapartida, Dr. Felipe segue crescendo a cada pesquisa, subiu de 8,3% das intenções, em junho (PA-03662/2024), para 28,63%, hoje, de acordo com o novo levantamento do Data Sensor (PA-02457/2024).

A pesquisa também mostrou que o médico bolsonarista tem a menor rejeição entre os candidatos apresentados, com 3,32%. Aurélio Goiano e Rafael Ribeiro disputam a maior rejeição, com 36,06% e com 35,55%, respectivamente. Pesa, ainda, contra o indicado do governo, a alta rejeição do atual prefeito, Darci Lermen, que é reprovado por 81,2% da população.

*Pesquisa registrada sob o número PA-02457/2024, realizada pelo Instituto Data Sensor, entre os dias 27 e 30 de setembro de 2024, com 735 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,7% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.