Kits da Corrida do Sal podem ser retirados até hoje (24), em Salinas

Atletas inscritos na Corrida do Sal interessados em retirar o kit ainda em Salinas devem se programar para recebê-lo até sexta-feira, 24 de julho. A entrega ocorre das 12h às 18h, no Gav Resorts.

Marcada para o dia 25 de julho, a prova é uma das mais tradicionais do verão paraense e deve reunir mais de 2 mil corredores entre atletas profissionais e amadores.

Atacadão e Gav Resorts integram os patrocinadores do evento promovido pelo Grupo Liberal, que conta ainda com Centro Universitário Fibra, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, AG Eletrovias, Atacadão do Suplemento, Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.

Tecnologia, higiene e nutrição

O kit é composto por camisa exclusiva neon com tecido de secagem rápida, garantindo conforto térmico, ideal para o clima de Salinas. Além disso, uma grande inovação tecnológica marca o evento: o chip de controle de tempo agora vem integrado diretamente ao número de peito do atleta, dispensando a antiga fixação no tênis e garantindo maior precisão, graças às antenas e tapetes espalhados pelo percurso.

Junto à tecnologia, o kit conta com itens de nutrição e higiene, incluindo sabonete, barra de cereal e iogurte, e no dia do evento os participantes ainda receberão brindes exclusivos dos patrocinadores.

Como fazer a retirada?

Salinópolis: Sexta-feira, 24 de julho, das 12h às 18h. Local: Gav Resorts.

É necessário apresentar documento oficial com foto ou comprovante de inscrição. Para retirada por terceiros, é obrigatório apresentar uma foto ou cópia do documento do atleta inscrito.

A Corrida do Sal será disputada no próximo sábado (25), às 6h com largada e chegada na Praia do Maçarico. Essa é a 17ª edição da Corrida do Sal e terá uma cobertura completa pelo OLiberal.com.