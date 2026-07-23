Kits da Corrida do Sal podem ser retirados até hoje (24), em Salinas
Corredores recebem camisa, número de peito com chip de controle de tempo integrado, além de itens de nutrição e higiene
Atletas inscritos na Corrida do Sal interessados em retirar o kit ainda em Salinas devem se programar para recebê-lo até sexta-feira, 24 de julho. A entrega ocorre das 12h às 18h, no Gav Resorts.
Marcada para o dia 25 de julho, a prova é uma das mais tradicionais do verão paraense e deve reunir mais de 2 mil corredores entre atletas profissionais e amadores.
Atacadão e Gav Resorts integram os patrocinadores do evento promovido pelo Grupo Liberal, que conta ainda com Centro Universitário Fibra, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, AG Eletrovias, Atacadão do Suplemento, Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.
Tecnologia, higiene e nutrição
O kit é composto por camisa exclusiva neon com tecido de secagem rápida, garantindo conforto térmico, ideal para o clima de Salinas. Além disso, uma grande inovação tecnológica marca o evento: o chip de controle de tempo agora vem integrado diretamente ao número de peito do atleta, dispensando a antiga fixação no tênis e garantindo maior precisão, graças às antenas e tapetes espalhados pelo percurso.
Junto à tecnologia, o kit conta com itens de nutrição e higiene, incluindo sabonete, barra de cereal e iogurte, e no dia do evento os participantes ainda receberão brindes exclusivos dos patrocinadores.
Como fazer a retirada?
Salinópolis: Sexta-feira, 24 de julho, das 12h às 18h. Local: Gav Resorts.
É necessário apresentar documento oficial com foto ou comprovante de inscrição. Para retirada por terceiros, é obrigatório apresentar uma foto ou cópia do documento do atleta inscrito.
A Corrida do Sal será disputada no próximo sábado (25), às 6h com largada e chegada na Praia do Maçarico. Essa é a 17ª edição da Corrida do Sal e terá uma cobertura completa pelo OLiberal.com.
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