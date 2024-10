Elida Elena tem mais de 53% das intenções de voto em Conceição do Araguaia

Com mais da metade das intenções de voto, a candidata Elida Elena (MDB) é quem tem mais chances de vencer as eleições municipais deste ano em Conceição do Araguaia (PA), segundo pesquisa realizada pelo Instituto Skala entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Ela aparece com 53,8% das intenções de voto, bem à frente dos concorrentes. O Instituto Skala realizou 440 entrevistas, com grau de confiança de 95% e margem de erro de até 4,5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) com número 08866/2024.

Em segundo lugar está Álvaro Brito (PT), com percentual de 18,2%, seguido por Vitão (Avante), com 14%, e Dra. Roberta Veiga (Agir), somando 0,6%. Dos entrevistados, 10,7% não souberam responder e 2,7% disseram “nenhum”.

Candidata Elida Elena lidera disputa eleitoral com ampla vantagem na reta final das eleições (Foto: Gustavo Sales)

Aprovação e rejeição

Elida é indicada pelo atual prefeito da cidade, Jair Lopes Martins. A pesquisa também traz os dados de aprovação e rejeição sobre a gestão atual: 82,9% aprovam a administração do prefeito em Conceição do Araguaia e apenas 12,1% desaprovam, sendo que 5% não responderam.

Dos quatro candidatos que concorrem à Prefeitura na cidade, o que tem o maior índice de rejeição é Álvaro Brito. Do total, 34,6% dos eleitores entrevistados disseram que “não votariam nele para prefeito de jeito nenhum”.

Em seguida, aparece a Dra. Roberta Veiga (10,5%) e Elida Elena (9,6%). O candidato menos rejeitado é o Vitão (4,2%). Outros 7,8% não opinaram e 33,3% não rejeitam ninguém.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com aplicação de questionário elaborado e estruturado com abordagem pessoal, exclusiva para eleitores do município de Conceição do Araguaia. Os trabalhos foram realizados por meio da técnica de entrevistar pessoas junto a uma amostra representativa do universo considerado.

*Pesquisa registrada sob o número PA-08866/2024, realizada pela pelo Instituto Skala, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro, com 440 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,5% e nível de confiança de 95%.