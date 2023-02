Sala de estar: confira as novidades da Eletromóveis

Essencial para deixar o lar confortável, a sala de estar é um dos ambientes onde os moradores da casa passam a maior parte do tempo, seja assistindo filmes, descansando ou até mesmo confraternizando com os familiares e amigos. Por isso, é necessário estruturar bem esse cômodo com móveis que proporcionam conforto e praticidade. Essas peças podem ser encontradas na Eletromóveis.

O primeiro passo para deixar a sala de estar aconchegante é investir em um sofá confortável, almofadas e tapetes, além de inserir uma boa iluminação no espaço.

O gerente da loja Eletromóveis, Mário Lima, dá dicas para tornar a sala de estar um cômodo prático e funcional (Arquivo pessoal)

Segundo Mário Lima, gerente da Eletromóveis, quem gosta de receber os amigos e familiares em casa deve apostar em uma sala de estar bem decorada e funcional para deixar os visitantes à vontade no ambiente. “Móveis funcionais são excelentes para deixar a sala sempre arrumada e ganhar alguns lugares extras”, afirma.

VEJA MAIS

Quando se trata da sala de estar, outro ponto que merece destaque é a escolha da paleta de cores do cômodo, já que é importante optar por cores que estejam em sintonia com os móveis da sala. Tudo isso influencia na estética geral da casa.

Veja, a seguir, dicas para deixar a sala de estar mais funcional:

1. Mantenha o espaço para circulação: de nada adianta ter um cômodo bem decorado, mas sem espaço para a circulação dos familiares e visitantes. Por isso, lembre-se que o espaço mínimo recomendado para uma circulação eficiente no lar é 60cm;

2. Aposte em móveis mais altos: opte por móveis com dimensões menores e que sejam mais altos. Essas peças permitem que a sala fique com a aparência mais longa e vertical;

3. Torne a sala multifuncional: antes de escolher os móveis é muito importante verificar as medidas da sala de estar. Desta maneira, é possível escolher a mobília adequada para o espaço e aproveitar para ser multifuncional, usando os mesmos móveis para atividades diferentes. Um exemplo disso é a banqueta que pode se transformar em mesa de apoio.

Sofá enriquece o visual do ambiente e proporciona mais relaxamento aos moradores da casa (Divulgação/Eletromóveis)

Novidades

Sofás com diversos formatos, mesas com estilos modernos e decorações atuais são alguns itens que a Eletromóveis oferece para a sala de estar, conforme ressalta o gerente da loja. “Sempre procuramos trazer para os nossos clientes as tendências em elegância”, acrescenta Mário Lima.

A Eletromóveis oferece compras 100% seguras na loja física e no site. Clique aqui e confira!