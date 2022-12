Porta de correr ou de abrir: veja qual é a melhor para o seu guarda-roupa

O guarda-roupa é um item do lar que geralmente requer um investimento maior, pois pode durar muitos anos. Porém, no momento de escolher esse móvel é necessário optar pelo modelo que melhor se adeque ao ambiente.

De acordo com o gerente da Eletromóveis, Mário Lima, entre os principais tipos de guarda-roupa estão os com porta de correr e com porta de abrir, que apresentam suas singularidades.

“Os guarda-roupas com portas de abrir, quando abertos, bloqueiam o movimento dos braços de quem está de frente para o armário. Já os com portas de correr, saem totalmente do caminho, deixando a parte de fora totalmente livre”, explica.

Mário Lima trabalha na Eletromóveis há 15 anos. Ele destaca as vantagens e desvantagens dos guarda-roupas com porta de correr e de abrir. (Arquivo pessoal)

Visto isso, os guarda-roupas com portas de correr são ideais para espaços pequenos, pois não atrapalham a circulação dos moradores da casa quando estão abertos.

VEJA MAIS

Para o gerente, o guarda-roupa é um móvel que ocupa grande espaço no quarto e tem uma função essencial no cômodo, que é guardar e proteger as roupas, sapatos e acessórios.

A seguir, confira como organizar o guarda-roupa de maneira prática e rápida:

1. Separe as peças por tipo: agrupe as roupas e acessórios e, em seguida, escolha o lugar de cada elemento. Desta maneira, quando for usá-los no dia a dia, você encontrará cada item como facilidade;

2. Invista em caixas organizadoras: elas são ótimas para organizar itens pequenos, que geralmente ficam soltos pelo guarda-roupa;

3. Dobre bem as roupas: organize as roupas dobradas e coloque uma por cima da outra, sempre levando em consideração o tamanho de cada peça;

4. Desapegue: aproveite sempre para selecionar os itens que não servem mais e separe o que estiver em boas condições para doação.

Guarda-roupa com porta de correr é mais moderno e versátil (Reprodução/Eletromóveis)

Na Eletromóveis é possível encontrar vários tipos de guarda-roupa, com excelente custo-benefício e condições de parcelamento de até 12 vezes. Clique aqui e confira.