Estante multiuso: 5 ideias para você usar o móvel de jeitos diferentes

Manter a organização de uma residência nem sempre é fácil. E isso se torna ainda mais difícil quando o lugar oferece pouco espaço. Uma boa dica é investir em móveis que aliem bom gosto, inovação e reaproveitamento de espaços. A Eletromóveis possui diversas opções de estantes para quem não quer perder a chance de inovar na decoração, mesmo em espaços pequenos.

Com versatilidade, a estante multiuso ajuda a manter os ambientes organizados e com um visual convidativo e aconchegante. Pensando nas funções que esse tipo de móvel pode ter em uma casa, separamos algumas dicas:

1- Decore a estante com objetos coloridos

Se você é daqueles que quer dar mais vida à sala ou a outro cômodo da casa, não tenha medo de investir nas cores. Em um ambiente todo branquinho, a dica é sair do óbvio e apostar em estantes coloridas. Além disso, os objetos que serão colocados no móvel também devem ser pensados. É importante lembrar a importância da atenção na hora de definir o que será colocado na estante, evitando exageros.

2- Uso de nichos com livros

As clássicas estantes com livros nunca saem de moda e são as mais queridinhas (Banco de Imagens/Pexels)

Uma ideia que nunca sai de moda são as clássicas estantes com livros. Esse tipo de móvel é ideal para quem sonha em montar uma biblioteca particular. Nesses casos, o ideal é escolher estantes mais resistem, que suportem o peso dos livros. Além disso, a disposição dos livros é essencial para deixar o ambiente ainda mais elegante e organizado.

3- Divisória de ambientes

Quem acha que a única função da estante é decorar e organizar um ambiente está muito enganado. Uma ótima proposta para o uso desse móvel é a função de divisória. A estante pode facilmente ser usada para separar ambientes integrados com praticidade e inovação. Além de deixar o espaço ainda mais bonito, essa opção de uso torna o local mais ventilado e iluminado.

Armários com prateleiras visíveis são úteis para ter sempre o que precisa à mão (Divulgação / Eletromóveis)

4- Estante na cozinha

Você achava que a cozinha ia ficar de fora dessa lista? Claro que não. As estantes são ótimas opções para quem quer manter os utensílios, panelas e canecas bem organizados na cozinha. Além disso, elas podem ser usadas para a exposição de louças mais sofisticadas. A dica aqui também é apostar em modelos diferenciados, como as de metal, que além de bonitas, não pesam no bolso.

5- Invista no móvel para o escritório

As estantes dão um ar de modernidade e sofisticação ao escritório (Banco de imagens/Pexels)

Quem pensa que esse tipo de móvel não combina em nada com o escritório, está muito enganado. Além de ajudarem na organização do espaço, alguns modelos de estantes podem ser usados para complementar a funcionalidade do ambiente.

Gostou das dicas? Clique aqui e encontre as melhores opções de estantes com um excelente custo-benefício.