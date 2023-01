Eletromóveis oferece closets para todos os tipos de estilos

Investir em um closet é uma ótima opção para quem busca organização e praticidade. Com um projeto adequado, esse armário consegue guardar diversos itens, como roupas, sapatos e acessórios. Pensando nessas facilidades, a Eletromóveis oferece diversos tipos e estilos desse móvel.

Penteadeira é um móvel perfeito para o closet, pois é prático, funcional e elegante (Reprodução/Eletromóveis)

Para Mário Lima, gerente da Eletromóveis, o closet perfeito não é feito apenas de compartimentos e gavetas. “Para quem conta com um espaço maior, é possível investir em móveis complementares, como uma penteadeira, que pode liberar espaço no quarto com a transposição para o ambiente mais reservado do closet”, orienta o profissional.

Mário Lima atua na gerência da Eletromóveis. O profissional revela quais pontos tornam um closet perfeito. (Arquivo pessoal)

A seguir, veja o que não pode faltar em um closet:

1. Espelhos por todos os lados;

2. Espaço para experimentar as roupas, calçados e acessórios;

3. Uma mesa de maquiagem;

4. Luzes internas nos armários;

5. Portas transparentes.

Entre os móveis indispensáveis para um closet perfeito está a cômoda, que permite guardar camisetas, acessórios, bolsas, e roupas íntimas.

O gerente ressalta que para ter um closet que se adeque perfeitamente ao espaço do lar e ao dia a dia é necessário levar em consideração os seguintes pontos: espaço disponível; número de itens; estilo decorativo e estrutura do closet.

“Realizar esse sonho é possível com um closet planejado e feito para você”, garante Mário.

Móveis modernos

