Eleições 2024: Instituto Gauss indica vitória de Aurélio Goiano no 1º turno em Parauapebas

Às vésperas da votação que escolherá representantes dos poderes Legislativo e Executivo municipais em todo o Brasil, o Instituto Gauss divulgou, nesta quarta-feira (2), a mais recente pesquisa que indica a vitória do candidato à prefeitura de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), no primeiro turno das eleições.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-00395/2024 e ouviu 1.000 entrevistados entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Com margem de erro de 4% para mais ou para menos e 95% de nível de confiança, a amostra concluiu que Aurélio Goiano deve vencer o pleito em uma das cidades mais importantes do Pará, com 52,60% da preferência do eleitorado, na pesquisa direcionada.

Candidato do Avante tem mais do que o dobro das intenções de voto do segundo colocado (Foto: Jhonatan Santos)

Em segundo lugar, aparece o candidato Rafael Ribeiro (União Brasil), com 24,90%. Dr. Felipe (PL) permanece na terceira colocação, com 8,40% das intenções de voto, seguido pela quarta colocada, a candidata Graziele Ribeiro (PSD), com apenas 4,40%. Brancos e nulos somaram 1,10%, enquanto os que não sabem ou não opinaram representam 7,60%. Além disso, 1% dos entrevistados disse que não votaria em nenhum dos candidatos apresentados na pesquisa.

Já na pesquisa espontânea, Aurélio Goiano (Avante) continua à frente, com 47,90% da preferência do eleitorado. Rafael Ribeiro (União Brasil) cai ainda mais, aparecendo com 23,20%. Dr. Felipe (PL) permanece em terceiro lugar, com 7,40%. A candidata Graziele Ribeiro (PSD) aparece em quarto lugar, com 3,90% das intenções de voto. Os que não sabem ou não opinaram somam 17,60%.

Rejeição

No quesito rejeição direcionada, o candidato Rafael Ribeiro (União Brasil) recebeu 35,90% dos votos. Aurélio Goiano (Avante) ficou com 23,30%, seguido de Dr. Felipe (PL), com 8,60%, e Graziele Ribeiro (PSD), com 7,60%.

Quando se trata de rejeição, o candidato Rafael Ribeiro (União Brasil) está na frente, com 35,9% dos votos (Foto: Jhonatan Santos)

Plano de Aurélio Goiano

Se eleito, Aurélio Goiano (Avante) tem como uma de suas principais metas de governo solucionar problemas como o desabastecimento de água que atinge todos os bairros da cidade, o saneamento básico e a precariedade na saúde pública do município, que sofre com a falta de atendimento médico e remédios.

Além disso, o candidato pretende realizar o engajamento efetivo de políticas públicas de saúde e atenção às mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social, com programas específicos, como o Renda Cidadã, Morar Melhor e Restaurante Popular.

O “Renda Cidadã”, que substituirá o Gira Renda, prevê o aumento do valor atual de R$ 100,00 para R$ 300,00. O “Morar Melhor” vai oferecer às famílias carentes o valor de R$ 5.000,00 em subsídios para reforma do lar. O “Restaurante Popular” deverá ser construído com o objetivo de oferecer refeições a um preço acessível, que chegará até R$ 5,00.

*Pesquisa registrada sob o número PA-00395/2024, realizada pelo Instituto Gauss, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, com 1.000 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4% para mais ou para menos e 95% de nível de confiança.