Educação: Escola Agropalma celebra aprovações de alunos no vestibular

A Escola Agropalma,instituição educacional localizada em Tailândia, no nordeste do Pará, anuncia as aprovações de seus alunos no ensino superior em 2025. Dos 15 estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, sete conquistaram vagas em universidades públicas do Pará e de outras regiões do Brasil. A instituição, que possui 39 anos de história e mais de 400 estudantes atendidos, fornece educação de qualidade sem custos aos filhos dos funcionários da empresa e para jovens e crianças das comunidades do seu entorno.

Alunos da educação infantil ao ensino médio atendidos pela Escola, por meio de conceituadas metodologias de educação, contam ainda com uma estrutura física moderna e bem equipada composta por salas de aula amplas e arejadas, laboratório de ciências e computação, biblioteca, quadra poliesportiva e playground. A instituição oferece atividades extracurriculares, como aulas de música, dança, teatro e esportes, entre outras.

Chrystianne Corrêa, diretora da Escola Agropalma, destaca que esse resultado é fruto de um trabalho pedagógico sólido e estruturado. “Desde 2020, adotamos um material didático focado no Enem para garantir um melhor desempenho dos nossos alunos”, explica.

“Em 2025, a preparação será ainda mais intensa, com simulados para os estudantes do 2º ano do ensino médio e uma rotina reforçada de estudos para os alunos do 3º ano, que inclui aulas regulares no período da tarde e um intensivo Enem pela manhã, além de quatro simulados ao longo do ano”, acrescenta Chrystianne.

Aprovações

Entre os aprovados está Maycon Carvalho dos Santos, que conquistou vagas nos cursos de Física na Universidade Federal do Pará (UFPA) e de Engenharia Química na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Filho da colaboradora Zilvania Santos, que atua na área Agrícola da Agropalma, Maycon entrou na Escola Agropalma em 2019. “Ver meu filho ingressando em uma universidade pública é a realização de um sonho”, comemora Zilvania.

“A Escola Agropalma teve um papel fundamental nessa conquista, oferecendo um ensino forte e incentivando os alunos a acreditarem no seu potencial. Sou extremamente grata a todos os professores e à instituição. Sem dúvida, é a melhor escola da região.”

Segundo Chrystianne, a Escola Agropalma reafirma seu compromisso de transformar vidas por meio da educação e acredita que este é só o começo de muitas conquistas. “Esses são apenas os primeiros resultados. Esperamos mais aprovações nas próximas chamadas”.

Sobre a Agropalma

A Agropalma é uma empresa brasileira reconhecida em todo o mundo como referência na produção sustentável de soluções com óleo de palma. Sua trajetória começou em 1982, no município de Tailândia, e sua atuação perfaz toda a cadeia produtiva, da fabricação de mudas ao óleo refinado e gorduras especiais às soluções de alto valor agregado, incluindo produtos orgânicos. Atualmente, a companhia conta com seis indústrias de extração de óleo bruto, duas refinarias e um terminal de exportação alfandegado, e emprega cerca de 5 mil colaboradores.

A Agropalma também foi pioneira em implementar, há mais de 20 anos, um programa de Agricultura Familiar com palma, que beneficia hoje 272 agricultores parceiros. Guiada pelo compromisso com o planeta e as pessoas, a empresa segue avançando em suas práticas para tornar a palma sustentável uma referência brasileira. Para mais informações, acesse: www.agropalma.com.br.