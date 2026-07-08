Educação avança em Bragança com investimentos em mais seis escolas da rede municipal
Assinatura da ordem de serviço garante melhorias estruturais em seis unidades de ensino, reforçando os investimentos da Prefeitura de Bragança na qualidade da educação pública
A Prefeitura de Bragança deu mais um importante passo para fortalecer a educação municipal com a assinatura da ordem de serviço que autoriza investimentos em mais seis escolas da rede pública de ensino. A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas à melhoria da infraestrutura educacional, proporcionando ambientes mais seguros, modernos e adequados para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.
As unidades contempladas são a EMEF Gabriel Montes, EMEF Inês Guilherme da Silva, EMEF Antônio Carlos da Costa, EMEF Vicente Antônio Ferreira, EMEF Maria José dos Santos Martins (Maricotinha) e a EMEIF Prof.ª Theodomira Raimunda da Silva Lima.
As intervenções contemplam serviços de manutenção e reestruturação das unidades, garantindo melhores condições para o ensino e a aprendizagem. A expectativa é de que os investimentos promovam mais conforto, segurança e funcionalidade aos espaços escolares, beneficiando diretamente alunos, educadores e servidores.
Segundo a gestão municipal, a assinatura da ordem de serviço reafirma o compromisso da Prefeitura de Bragança com a valorização da educação pública, ampliando os investimentos em infraestrutura escolar e fortalecendo a qualidade do ensino ofertado na rede municipal.
Nos últimos anos, o município tem intensificado os investimentos na educação, com ações de reforma, ampliação, manutenção e modernização de escolas, consolidando uma política pública voltada à melhoria das condições de ensino e ao fortalecimento da aprendizagem em todas as regiões de Bragança.
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