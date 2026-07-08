Educação avança em Bragança com investimentos em mais seis escolas da rede municipal

A Prefeitura de Bragança deu mais um importante passo para fortalecer a educação municipal com a assinatura da ordem de serviço que autoriza investimentos em mais seis escolas da rede pública de ensino. A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas à melhoria da infraestrutura educacional, proporcionando ambientes mais seguros, modernos e adequados para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

As unidades contempladas são a EMEF Gabriel Montes, EMEF Inês Guilherme da Silva, EMEF Antônio Carlos da Costa, EMEF Vicente Antônio Ferreira, EMEF Maria José dos Santos Martins (Maricotinha) e a EMEIF Prof.ª Theodomira Raimunda da Silva Lima.

Assinatura de ordem de serviço beneficia seis escolas da rede municipal (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

As intervenções contemplam serviços de manutenção e reestruturação das unidades, garantindo melhores condições para o ensino e a aprendizagem. A expectativa é de que os investimentos promovam mais conforto, segurança e funcionalidade aos espaços escolares, beneficiando diretamente alunos, educadores e servidores.

Segundo a gestão municipal, a assinatura da ordem de serviço reafirma o compromisso da Prefeitura de Bragança com a valorização da educação pública, ampliando os investimentos em infraestrutura escolar e fortalecendo a qualidade do ensino ofertado na rede municipal.

Prefeito Dr. Mário Júnior reforça investimentos em educação em Bragança (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Nos últimos anos, o município tem intensificado os investimentos na educação, com ações de reforma, ampliação, manutenção e modernização de escolas, consolidando uma política pública voltada à melhoria das condições de ensino e ao fortalecimento da aprendizagem em todas as regiões de Bragança.