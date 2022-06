Como conseguir tempo para jogar quando você tem uma vida ocupada

Os dias atuais estão sendo de muito trabalho para todos e essa parece ser uma tendência na vida das pessoas. É muito comum ouvir “parece que só acordo, vou trabalhar e volto para dormir”. Esse estilo de vida preocupa muito especialistas já que essa rotina de trabalho incessante pode ocasionar doenças até mesmo cognitivas já que estar focado em apenas uma atividade não é saudável para o cérebro humano.

Com toda essa loucura, muitas pessoas têm a impressão de que trabalhar cada vez mais é a real função da vida e vai levar ao sucesso mas, pessoas que trabalham além do normal também podem desenvolver fadiga extrema e acabar em um estado em que o cérebro não consegue mais ter um raciocínio lógico. Por isso as atividades extras são tão importantes. Elas liberam o estresse acumulado e faz com que o cérebro exerça outros tipos de funções, assim, quando voltamos a trabalhar ele vai estar com um foco maior.

Jogos e atividades extras

Uma das atividades que podem ajudar o cérebro a quebrar essa repetição é aproveitar os jogos. Hoje é possível encontrar vários jogos online com diferentes temáticas, além de sites especializados em jogos, como plataformas de cassino online que oferecem caça-níqueis, jogos de pôquer, etc.

Uma das vantagens dos cassinos online é que além dos jogos de cassino, muitos deles oferecem apostas esportivas, onde o jogador pode apostar em jogos de diferentes modalidades e ainda acompanhar o jogo através de tabelas ou até mesmo de transmissão.

Além dos jogos, fazer atividades extras como sair para caminhar, escrever, desenhar também ajuda bastante a relaxar o cérebro e se preparar para a próxima jornada de trabalho.

Ter um tempo fora do espaço do trabalho e de casa também ajuda o cérebro quimicamente. Caminhar é uma das melhores atividades para o cérebro porque além de liberar endorfina também faz com que ele experimente a percepção de novos lugares. As atividades manuais como pintura e escrita também ativam a área criativa do cérebro. Caso esteja muito cansado para a escrita, a pintura é uma alternativa mais instintiva e relaxante.

Como conseguir mais tempo para jogar e aproveitar outras atividades

Aproveitar essas atividades demanda tempo, mas isso não deve ser um impeditivo pois esse tipo de ocupação é extremamente importante para a saúde mental. Por isso, segue algumas dicas de como conseguir mais tempo para jogar e para outras atividades:

1. Delegar o que puder

Muitas vezes delegar é difícil pois acreditamos que outras pessoas não podem fazer o nosso trabalho, mas isso não é verdade. Precisamos aprender a delegar para a nossa saúde mental, para que possamos ter tranquilidade no decorrer do dia e entender que ao final dele a tarefa terá sido cumprida, mesmo que não seja por nós.

Delegar tarefas não é uma opção que deve ser focada no trabalho, delegar tarefas na vida pessoal também é importante. Caso você não goste de ir ao mercado, por exemplo, que tal fazer uma lista e pedir a um familiar? Ou pedir o mercado através de aplicativos? Ou entrar em contato com um mercado que faz entrega? Pode parecer algo tonto mas isso te tirará horas de estresse no dia e fará com que seu dia seja mais fluido.

2. Priorizar a saúde mental

Entender que a saúde mental é algo realmente importante e que pode deixar as pessoas doentes é um passo que se deve dar. Não é só doenças ditas “normais” que nos afetam. Uma pessoa que está doente ou cansada mentalmente não desempenha suas funções como deve.

Aproveitar as horas de trabalho para trabalhar é importante, mas as horas devem ter um começo e fim. O trabalho não pode ser a única motivação de uma pessoa, pois isso com o tempo provavelmente levará essa pessoa a um desgaste muito grande. Ocupe suas horas de trabalho apenas com o trabalho, mas depois disso é preciso se desligar.

3. Organizar as tarefas

Organizar as tarefas da semana pode ajudar muito a desenvolver uma rotina saudável. Pense que isso deixará seu cérebro mais ativo pois ele saberá o que deve fazer ao longo da semana, sem pressões desnecessárias.

Seja também realista nessas atividades. Não adianta afirmar que você conseguirá fazer 10 atividades no dia se isso significar passar da hora de trabalho ou se você sabe que não irá conseguir cumprir essas 10 horas. Ser realista significa ser livre pois sabemos o que conseguimos cumprir e vamos, ao decorrer da semana, terminando todos os itens importantes que necessitam ser feitos. Aqui entra outra vez a importância do delegar para cumprir tudo.

4. Não procrastinar

O estresse pode nos fazer procrastinar pois o cérebro necessita de uma fuga. Mesmo que as pessoas queiram trabalhar muito, o cérebro tem o seu limite. Por isso a importância de aproveitar as horas livres já que isso é uma cadeia, com o cérebro descansado você conseguirá não procrastinar. Caso esse esteja sendo um problema recorrente, é importante aprender a fazer pausas programadas ao longo do dia. 10 minutos de pausa pode ajudar bastante. Coloque o alarme e se force a voltar a trabalhar após esses 10 minutos, seu cérebro estará melhor.

5. Começar cedo

Acordar um pouco mais cedo também pode ser muito bom. Não é preciso fazer mil atividades nesses minutos, talvez ler um livro, assistir a um vídeo, coisas leves mas que trazem prazer e começam a despertar o cérebro de forma tranquila e sem pressão. Aqui também pode ser adicionado uma sessão de meditação ou alongamento, que é algo tranquilo mas que ativa o cérebro.

6. Focar no que se faz

Foque não só no trabalho mas nas atividades diárias, aprender a focar é aprender a dizer ao cérebro sua função naquele momento, o que deixará ele mais tranquilo. Quando não focamos em uma coisa, apesar de acreditarmos que nosso cérebro está bem, ele está trabalhando com o consciente e o subconsciente brigando por duas atividades, o que pode ocasionar a falta de dedicação nas duas e mais estresse.

7. Começar

Começar pode pedir um esforço maior mas com disciplina e calma tudo funciona bem. As tarefas se tornam hábitos após 30 dias então é preciso ter mais disciplina nos primeiros 30 dias e depois tudo será muito mais fácil. Com essas dicas fica mais fácil conseguir tempo para jogar e aproveitar mesmo tendo uma vida ocupada.