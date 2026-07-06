Edição do LibTalks Amazônia em Macapá destacou projetos criativos e sustentáveis

O Grupo Liberal realizou em Macapá, Amapá, no dia 26.06, o sexto episódio do LibTalks Amazônia. O projeto do Grupo Liberal aborda a força do empreendedorismo amazônico. Nesta edição, a programação destacou empreendimentos criativos e sustentáveis, liderados por profissionais locais. A edição foi transmitida ao vivo pelo youtube e portal Oliberal, direto do auditório da Faculdade Estácio, no bairro Jesus de Nazaré. O patrocínio oficial do projeto é do Sicredi.

A mediadora do episódio foi a jornalista Layse Santos. Os convidados dessa edição foram a empreendedora Antônia Bezerra, da Amazon Bioprotein; o administrador Maurício Sànto, do Hub de Inovação Amazoom; e o engenheiro de produção indígena, Michael Carvalho.

Antônia Bezerra detalhou como a startup de biotecnologia Amazon Bioprotein desenvolve suplementos naturais sem aditivos químicos e agrotóxicos, a partir do cariru, planta popular da Amazônia. “Estudamos a planta por mais de um ano, com pesquisas e testes, até chegar no produto atual, vendido em pó. O cariru é desidratado e processado”, explicou.

Antônia afirmou que conta com uma equipe coesa com dois doutores, entre outros profissionais, como a própria neta dela. "Foram eles, os doutores, que conduziram os estudos e as análises do nosso trabalho até chegar no produto natural", disse.

Profissionais locais apresentaram empreendimentos criativos e sustentáveis que deram super certo (Brena Gama)

CIMENTO VERDE

O LibTalks Amazônia Macapá também destacou a criação de materiais sustentáveis para construção civil. O engenheiro de produção indígena, Michael Carvalho, apresentou um trabalho inovador: o cimento verde, uma solução que utiliza sedimentos do rio Amazonas e rejeitos de mineração em sua composição. Além de diminuir os custos de obras na construção civil, a argamassa também contribui para a preservação do meio ambiente.

“A partir de estudos da lama do rio Amazonas, dos rejeitos da mineração, de um trabalho técnico-científico, a gente percebeu que esses materiais poderiam ser incorporados nas formulações industrializadas”, informou Michel.

ESPAÇO INOVADOR

O evento também contou com a participação do empresário Maurício Sánto. Ele fundou e administra o Amazoom, o primeiro hub de inovação da Amazônia, que é um espaço que assegura estrutura física empresarial e oportuniza o ecossistema de inovação e o compartilhamento de conhecimentos.

"Nós temos mentorias, temos contatos com investidores e o negócio cresceu bastante, ainda não somos uma incubadora, mas estamos nos processos de mentorias e já trouxemos investidores para conhecer novos negócios”, contou Maurício. Ele exemplificou que o hub promove cursos e apresentações de negócios inovadores locais para investidores.

O próximo LibTalks Amazônia será realizado em Palmas, no Tocantins.