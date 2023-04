Tudo o que você precisa saber sobre a picape Fiat Strada

Cada vez mais a picape Fiat Strada vem se destacando no mercado automotivo e tornando-se um dos veículos mais vendidos do Brasil, devido ao conforto, segurança e espaço do carro, que possui o interior com um design moderno e bancos de couro. Essa picape diferenciada está disponível na Fiat Viale com condições especiais de pagamento.

Quando se trata de segurança, a Strada possui itens específicos que tornam o veículo irresistível, são eles: airbags; câmera de ré; controle de estabilidade; sensor de estacionamento e trava de segurança para cadeirinha ou bebê conforto.

Segundo Rodrigo Barros Diniz, gerente de vendas da Fiat Viale, a picape é recomendada para diversos tipos de atividades. "Para o trabalho ela tem maior capacidade de carga, força, suspensão e potência, que atendem tanto na vida no campo como também no meio urbano. No lazer, versatilidade, conforto e tecnologia ajudam na vida a bordo”, destaca Rodrigo.

A seguir, confira alguns diferenciais da picape Fiat Strada:

- Faróis em LED;

- Cabine com cinco lugares e quatro portas;

- Maior volume de carga da categoria;

- Maior altura do solo;

- Suspensão do feixe de molas;

- Melhor consumo de combustível;

- Valorização de mercado;

- Resistência, durabilidade e mais de 50 acessórios originais.

No quesito tecnologia, a Strada também possui algumas características únicas como central multimídia, carregamento de smartphones por indução e comandos no alcance das mãos. Esses elementos fazem com que o veículo seja uma excelente opção para os motoristas que valorizam essas particularidades.

O gerente de vendas da Fiat Viale revela que em 2022 o veículo emplacou 112.456 mil novas unidades, fato que comprova que a picape é muito procurada pelos motoristas.

“Esse número é mais significativo do que o de 2021, quando também fechou na liderança geral, mas com 109.107 mil carros vendidos. Este ano continua na liderança com 23.772 mil unidades emplacadas”, afirma Rodrigo Barros.

