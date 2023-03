Precisa de espaço? Conheça o Jeep Commander

Conhecido por ser espaçoso, o Jeep Commander é um Veículo Utilitário Esportivo (SUV) que comporta de maneira confortável até sete adultos, por isso é ideal para ser usado na cidade e em viagens com a família. Em Belém, a Jeep Way oferece esse veículo com um excelente custo-benefício.

Como todo veículo Jeep, o Commander oferece muita segurança, conforto e tecnologia para os seus passageiros, conforme revela Henrique Bueno, supervisor de vendas da Jeep Way.

“O Jeep Commander é o SUV de sete lugares com melhor custo- benefício do mercado. Traz uma série de tecnologias mais recentes do mundo automotivo, acabamento impecável, muito conforto e design atraente. É muito mais espaço e diversão para suas aventuras”, afirma Henrique.

O Jeep Commander possui uma série de recursos de segurança e tecnologia, são elas:

- Multimídia flutuante de dez polegadas com conexão sem fio;

- Carregador sem fio;

- Painel de instrumentos full digital;

- Controle de cruzeiro adaptativo;

- Assistente de mudança de faixa;

- Frenagem automática;

- Reconhecimento de placas;

- Sistema de som premium Harman Kardon com dez alto-falantes;

- Revestimento premium;

- Conjunto ótico com indicação de direção dinâmica.

Segundo o supervisor de vendas da Jeep Way, a segunda fileira de bancos do Commander se desloca até 14 centímetros, seja para aumentar o volume do porta-malas ou para proporcionar maior espaço para as pernas.

“Além disso, os encostos da segunda e da terceira fila podem ser reclinados, proporcionando uma posição mais confortável a todos os passageiros”, ressalta Henrique Bueno.

Vendas

O Jeep Commander é um sucesso desde o seu lançamento. Em 2023, continua líder de vendas na categoria e o objetivo da Jeep é mantê-lo na liderança, consolidando a marca como a preferida dos brasileiros quando se trata de SUV.

A Jeep Way oferece descontos de até R$ 44.500,00 para empresários, produtores rurais e pessoas com deficiência que desejam adquirir o Jeep Commander. Para saber mais, clique aqui.