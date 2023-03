Nova RAM 3500: Jeep aposta em força, luxo e tecnologia

As picapes são carros arrojados, que rodam bem em diferentes locais e propiciam experiências únicas para aqueles que as dirigem. Pensando nisso, a Jeep lançou a RAM 3500, a maior picape da marca disponível para venda no Brasil. O modelo busca entregar os quatro pilares da Jeep: força, capacidade, luxo e tecnologia.

Segundo o gestor de vendas da Jeep Way, Rodolfo Bezerra, o modelo é a picape a diesel mais potente e com maior torque do mercado, além de possuir a maior capacidade de carga e reboque do país, suportando até 3.665 kg de peso e transportando até 1.752 kg de carga e 9.021 kg no reboque.

O gestor destaca ainda que a Nova RAM 3.500 agrada tanto o público do campo, quanto o da cidade. “A RAM 3.500 é de fato para quem não quer passar despercebido, independente de ser do campo ou cidade.Todas as suas características proporcionam facilidades tanto no campo, com força para todos os tipo de estrada, quanto na cidade com câmera 360° na hora de estacionar”, explica.

Nova RAM 3500 é equipada com um motor Cummins de 6,7 litros turbo diesel (Divulgação Jeep Way)

Confira mais detalhes do novo modelo:

Motorização ainda mais forte para a marca

Para suportar os 3.665 kg de peso e transportar até 1.752 kg de carga e 9.021 kg no reboque, a nova RAM 3500 é equipada com um motor Cummins de 6,7 litros turbo diesel, que fornece para a picape 377 cv de potência e incríveis 1.150 Nm de torque. Além de toda a força, o motor da RAM 3500 conta com uma série de diferenciais, como o bloco feito em ferro fundido vermicular, que possui maior resistência estrutural associada a menores peso, ruído, vibração e aspereza.

Já o sistema de transmissão é formado por um câmbio automático de 6 marchas. O motorista poderá selecionar através de comandos eletrônicos do painel um dos três modos de tração, que são: 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida.

Visual e tecnologias RAM 3500

Apesar de toda a força, quem pensa que a RAM 3500 está limitada a isso está completamente enganado. A cabine é sofisticada e luxuosa, começando pelo couro Natura Plus e madeira legítima presentes no interior da RAM. Na parte externa, a pintura bicolor chama a atenção, utilizando a cor branco pérola para a porção superior da carroceria e marrom walnut para a porção inferior da cabine, para-choques, arcos e detalhes da roda.

E para saber mais detalhes e aproveitar as ofertas da Jeep Way, clique aqui.

Endereços:

Rua Diogo Móia, 225 - Umarizal, Belém - PA

Rua dos Mundurucus, 2.300 A - Batista Campos - Belém - PA

Rodovia BR-316, km 4, S/N - Guanabara, Ananindeua - PA

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1050 A - Saudade, Castanhal - PA