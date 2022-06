Dicas para comprar o primeiro carro

O primeiro carro é o sonho de muitas pessoas e alguns pontos precisam ser analisados antes da compra como despesas, modelos de veículos, entre outros. Confira o passo a passo para ajudar no processo.

A aquisição de um carro é uma compra de valor alto, por isso o orçamento deve ser analisado com cautela. Este é o primeiro ponto.

Orçamento: Antes de efetivar a compra, planeje. A sugestão é criar uma poupança ou uma reserva no orçamento para esta finalidade. Separe uma quantia de acordo com o que for mais confortável: semanal, quinzenal ou mensal e coloque metas para que o valor total seja alcançado.

Controle de despesas: Ele ajuda a economizar e garantir a reserva. Analise seus gastos atuais e verifique o que pode ser reduzido ou retirado para otimizar a poupança. Junto ao controle acrescente o valor limite desejado para a aquisição do carro. Isto vai auxiliar a ter uma noção do tempo necessário para obter o valor.

Pesquisa de mercado: Aqui a dica é fazer constantes pesquisas de mercado em períodos diferentes. É uma forma de entender o funcionamento do mercado automobilístico e sua variação de preços. Amplie seus locais de pesquisa, visite concessionárias dentro e fora do seu trajeto e faça pesquisas online.

Tipos de veículos: Saber qual é o tipo desejado facilita a efetivação da compra. O mercado oferece uma variedade de carros, analise. Mas é bom lembrar que o primeiro carro é o início de um sonho, que pode ser aprimorado com o tempo.

A visita em concessionárias que oferecem modelos para vários tipos de perfil facilita a seleção do veículo mais adequado. Em Belém, a Du Nort Renault oferece uma variedade de opções: carros de passeios, elétricos e utilitários, além do serviço de test drive.

Caso a rotina seja apertada, a concessionária oferece a possibilidade de solicitação de proposta pelo site apenas com o preenchimento de informações básicas.

Economia: Um dos fatores principais para o primeiro carro é a economia. Os gastos iniciais já são muitos então o ideal é adquirir um veículo econômico, como o Novo Renault Kwid, que conta com pneus verdes, sistema driving ECO2 e o sistema Start&Stop, desligando o motor quando para e religa quando acelera, além de ter o menor consumo de combustível da categoria.

Carros seminovos são alternativas para quem possui um orçamento menor, mas não quer abrir mão de realizar o sonho. A concessionária Du Nort Renault atua com este tipo de veículo.