Dra. Juliana Vilas Boas promove imersão em saúde e bem-estar, conheça o Dermaexperience

No dia 13 de novembro, Belém do Pará foi o cenário de um evento inovador idealizado pela renomada dermatologista Dra. Juliana Vilas Boas. Com o objetivo de transformar a forma como os pacientes enxergam a saúde da pele, o encontro foi uma experiência única.

Inspirado em congressos científicos, o evento reuniu informações valiosas e especialistas de diversas áreas da saúde. Os participantes tiveram a oportunidade de se aprofundar em temas cruciais como cuidados com a pele, prevenção de doenças, nutrição e bem-estar.

A Dra. Juliana enfatizou a importância do time reunido: “Nós reunimos um time de profissionais incríveis, de diversas áreas, para compartilhar seus conhecimentos sobre o gerenciamento do envelhecimento de forma natural e saudável. O mais importante do Dermaexperience é gerar informação sobre diversos assuntos não só da área da dermatologia, mas uma experiência que agregue o que faz bem para a saúde de forma geral, desde a alimentação, ate avanços de tecnologias que ajudam profissionais da área a ter uma entrega ainda mais assertiva”.

Participantes tiveram a oportunidade de se aprofundar em temas cruciais como cuidados com a pele, prevenção de doenças, nutrição e bem-estar (Foto: Divulgação Clínica Juliana Vilas Boas)

Um dos destaques da programação foi a interação direta entre os participantes e os profissionais presentes. Profissionais de várias áreas estiveram à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer orientações práticas aos participantes. Essa abordagem não apenas ampliou o entendimento sobre saúde dermatológica, mas também inspirou os participantes a priorizarem o autocuidado em suas rotinas.

Outro grande lançamento do evento fio a nova tecnologia da clínica Juliana Vilas Boas, focada no rejuvenescimento de áreas difíceis de tratar, como a região dos olhos. Esse avanço científico promete resultados significativos, tornando-se um marco na busca por uma pele mais jovem e saudável.

Um dos destaques da programação foi a interação direta entre os participantes e os profissionais presentes (Foto: Divulgação Clínica Juliana Vilas Boas)

“Além de muito network entre mulheres de várias áreas, tivemos o nosso grande lançamento de uma nova aquisição da Clínica Juliana Vilas Boas: Hybrid CO2, uma tecnologia revolucionária e que promete tratar áreas bem mais difíceis em relação ao envelhecimento da pele. Ele faz uma contração impressionante e rejuvenesce demais, eu inclusive fui a primeira a testar e vou mostrando o meu próprio resultado lá pelas redes sociais. Estou amando!”, destacou Dra. Juliana.