Dr. Mário (MDB) dispara com 66,6% de intenções de voto para a prefeitura de Bragança

O cenário eleitoral para a Prefeitura de Bragança, nordeste paraense, vem mostrando ampla vantagem para o candidato do MDB, Dr. Mário. Segundo o levantamento do Instituto Veritate, divulgado no dia 20 de setembro, Dr. Mário (MDB) lidera a corrida eleitoral no município com 66,6% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Em segundo lugar, o candidato do PP, Edson Oliveira, aparece com 14,4%, seguido por Paulo Quadros (PODE), com 8,2%.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-04076/2024. Com margem de erro de 4,37% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 14 e 18 de setembro de 2024, e contou com a participação de 500 entrevistados, em todos os bairros do município e nas comunidades da zona rural.

Pesquisa realizada entre os dias 14 e 18 de setembro aponta vitória do candidato Mário (MDB) com 66,6% (Fotos: Bruno Reis e Reprodução Redes Sociais)

A pesquisa estimulada destaca a significativa vantagem de Dr. Mário (MDB) sobre o segundo colocado, Edson Oliveira (PP), que é de 52,2 pontos percentuais. Os números reforçam, ainda, a posição de liderança sólida de Dr. Mário na corrida eleitoral. O levantamento também mostra que 5,6% dos entrevistados afirmam não votar em nenhum dos candidatos. Os que não souberam responder correspondem a 5,2%.

Já na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado e o eleitor aponta o seu voto, Dr. Mário lidera novamente, desta vez com 53,8% das intenções de votos, enquanto Edson Oliveira pontua apenas 7,8%. Paulo Quadros aparece em terceiro com 2,4%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-04076/2024, realizada pelo Instituto Veritate, entre os dias 14 e 18 de setembro de 2024, com 500 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,37% e nível de confiança de 95%.