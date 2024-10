Dr. Mário (MDB) amplia vantagem e tem mais de 78% dos votos válidos em Bragança

Às vésperas das eleições municipais de 2024, no município de Bragança (PA), o candidato a prefeito que lidera a corrida com ampla vantagem é o Dr. Mário (MDB), que tem 78,1% dos votos válidos. O levantamento é de uma pesquisa realizada pelo Instituto Acertar, cuja coleta de dados ocorreu entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro.

Segundo a pesquisa, o candidato assume uma liderança isolada, já que o segundo colocado nas intenções de voto, Edson Oliveira (PP), está com 16,6%. Em terceiro lugar aparece Paulo Quadros (Podemos), com 5,3% das intenções de voto.

Pesquisa do Instituto Acertar indica vitória de Dr. Mário (MDB) no primeiro turno (Bruno Reis)

Na questão estimulada, Dr. Mário também segue à frente da disputa eleitoral, com 71,4% das intenções de voto. Edson Oliveira (PP) aparece em segundo, com 15,2%. Em terceiro lugar aparece Paulo Quadros (Podemos), com 4,9% das intenções de voto. Entre os eleitores entrevistados, 2,4% votarão nulo ou em branco e mais 6,2% não souberam responder.

Quanto ao cenário espontâneo, quando os nomes dos políticos e partidos não são informados aos entrevistados, Dr. Mário aparece com 61,4% das intenções de voto, seguido de Edson Oliveira (11,7%) e Paulo Quadros (3,1%). Votarão nulo ou em branco 2,2% dos eleitores, enquanto 21,6% não responderam.

Mudança de voto

A maioria dos entrevistados não mudará de voto, segundo a pesquisa - 85,7% escolheram essa opção. Do total, 11,7% ainda podem mudar de candidato e 2,7% têm grandes chances de fazer essa mudança. Entre os candidatos, o que tem o eleitorado mais decidido é Dr. Mário - 89,9% das pessoas disseram que “com certeza não vão mudar” seu voto. Já o candidato que tem o maior número de eleitores que ainda podem mudar de voto é Pablo Quadros, na casa dos 35,9%.

Aprovação e rejeição

Outro dado apontado pela pesquisa do Instituto Acertar é quanto à aprovação e à rejeição dos políticos que concorrem ao pleito eleitoral de Bragança. Segundo o estudo, a maior certeza de voto é do candidato Dr. Mário (59,7%), sendo que mais 21,9% poderiam votar. Edson Oliveira está com 10,7% de certeza de voto e 18,7% de possibilidade de voto, e 2,1% votarão em Pablo Quadros com certeza e outros 16,3% podem votar nele.

A maior rejeição - ou seja, taxa de eleitores que conhecem o candidato, mas não votariam - fica com Edson Oliveira, que reuniu o percentual de 63,1%. Pablo Quadros tem a segunda maior rejeição, na casa dos 45,1%. Dr. Mário tem 13,6% de rejeição, de acordo com a pesquisa eleitoral.

*Pesquisa registrada sob o número PA-09049/2024, realizada pelo Instituto Acertar, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 2024, com 804 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,5% e nível de confiança de 95%.