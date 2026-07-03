Do calor intenso às chuvas: como o clima amazônico afeta a obra e como escolher os materiais certos

Construir na Amazônia exige mais do que planejamento financeiro e mão de obra qualificada. Em cidades como Belém, onde o calor intenso, a alta umidade e as chuvas frequentes fazem parte da rotina, o clima se torna um dos principais fatores de desgaste das edificações, muitas vezes de forma silenciosa e invisível.

Especialistas alertam que problemas como ferrugem em estruturas metálicas, infiltrações, mofo, rachaduras e deterioração precoce de acabamentos podem surgir em poucos anos quando a escolha dos materiais não considera as características climáticas da região amazônica.

A combinação de temperaturas elevadas com elevados índices de umidade acelera processos químicos que comprometem a durabilidade das obras. Um dos principais riscos está na oxidação de estruturas metálicas, especialmente em ferragens utilizadas na fundação e em áreas expostas à umidade constante.

“No clima amazônico, escolher materiais adequados não é gasto. É investimento. Produtos resistentes à umidade e ao calor evitam prejuízos futuros com ferrugem, infiltrações e manutenção constante. Utilizar materiais resistentes às chuvas e à umidade garante mais segurança, durabilidade e economia para a obra ao longo do tempo”, ressalta a CEO diretora financeira do grupo Ferragem Paraense Márcia Meireles.

Cuidados com a corrosão

Embora muitas vezes fique escondida sob concreto e revestimentos, a corrosão pode avançar internamente e comprometer pilares, vigas e lajes. Em casos mais graves, o problema afeta diretamente a segurança estrutural do imóvel.

Por isso, a escolha correta dos vergalhões é considerada essencial ainda nas etapas iniciais da construção. Materiais certificados, com proteção adequada contra corrosão e produzidos dentro das normas técnicas, tendem a apresentar maior resistência às condições climáticas da região. Além disso, o armazenamento correto no canteiro de obras também influencia na preservação das ferragens antes da aplicação.

Outro ponto de atenção está nos acabamentos. Em ambientes sujeitos à elevada umidade, tintas comuns podem descascar rapidamente, enquanto revestimentos inadequados favorecem infiltrações e proliferação de fungos. O uso de produtos impermeabilizantes, tintas acrílicas de alta resistência e revestimentos preparados para áreas úmidas ajuda a ampliar a vida útil da construção.

“Investir em tintas, primers e ferragens de qualidade ajuda a proteger a obra, reduzir manutenção e aumentar a vida útil dos materiais. A Ferragem Paraense busca orientar os clientes para que façam escolhas conscientes, priorizando qualidade, segurança e durabilidade”, reforça Silvana Lima, CEO de operações da Ferragem Paraense.

Ferragem Paraense oferece materiais selecionados, priorizando qualidade, segurança e durabilidade (Divulgação/Ferragem Paraense)

Pisos e revestimentos externos também sofrem impactos constantes devido à alternância entre forte exposição solar e chuvas intensas. A dilatação térmica causada pelo calor pode gerar pequenas fissuras que, ao longo do tempo, permitem a entrada de água e ampliam os danos estruturais.

Além dos materiais, fatores como ventilação adequada, sistemas eficientes de drenagem e manutenção preventiva fazem diferença no desempenho das edificações em regiões tropicais. Calhas obstruídas, telhados sem vedação apropriada e ausência de impermeabilização estão entre os problemas mais comuns observados em imóveis da capital paraense.

Com o crescimento do setor imobiliário e o avanço de novas obras residenciais e comerciais em Belém, o debate sobre construções adaptadas ao clima amazônico ganha cada vez mais importância. Mais do que uma questão estética, investir em materiais resistentes e soluções adequadas representa economia a longo prazo e maior segurança para moradores e empreendimentos.

Em uma região marcada por extremos climáticos, construir pensando na durabilidade deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade.

“Muitos consumidores ainda escolhem materiais apenas pelo preço mais baixo, sem avaliar qualidade e resistência. Os materiais oferecidos pela Ferragem Paraense são selecionados pensando na resistência ao clima amazônico, oferecendo mais confiança e economia ao consumidor”, finaliza Márcia Meireles.

Confira mais alguns materiais que você encontra na Ferragem Paraense:

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