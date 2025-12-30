Divulgados os últimos vencedores de uma das maiores promoções do varejo paraense

Chega ao fim a promoção Cinquentão Formosa, uma das maiores campanhas promocionais feitas pelo varejo paraense. Foram cinco meses de campanha. Um planejamento que teve início em outubro de 2024.

Foram, ao todo, quatro datas de sorteio para um total de 05 automóveis Volkswagen Polo, 05 motos Yamaha, 05 motos Royal Enfield e 01 automóvel BMW X1. Ainda tiverem duas datas de sorteio para seis participantes da Corrida Premiada, que distribuiu R$2.500,00 para cada um dos participantes, além dos 45 Caixas Premiados, que deu R$750,00 para cada sortudo que via o caixa que estava passando as compras sendo contemplado.

A última apuração de sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 29. O tão sonhado prêmio máximo da promoção, a BMW X1, saiu para Luiz Fausto da Silva, cliente assíduo do Formosa Umarizal. Também foram divulgados os ganhadores de 02 VW Polo, 02 motos Yamaha e 02 motos Royal Enfield.

A promoção dava aos clientes Formosa, todo o mês, grandes motivos para comprar nas lojas. Cada semana poderia sair um Caixa Premiado, além de acumular números da sorte a cada R$100,00 em compras.

Cada mês, entre setembro e dezembro, o cliente tinha a expectativa de ser contemplado, seja para ganhar motos ou carros, ou para participar da divertida Corrida Premiada. Em setembro, outubro e novembro o Formosa já tinha sorteado, em cada mês, 01 Volkswagen Polo, 01 moto Yamaha e 01 moto Royal Enfield. Parabéns a todos os vencedores e vencedoras da promoção Cinquentão Formosa.

Confira os ganhadores da promoção:

Vencedores