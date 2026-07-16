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CONTEÚDO DE MARCA

Diversão, esporte e aprendizado marcam a “Colônia de Férias” da AP

Assembléia Paraense realizou programação diversificada nos primeiros dias de julho

16 de julho de 2026 às 10:22

Com uma programação repleta de atividades lúdicas, esportivas e recreativas, a garotada fez a festa

Com uma programação repleta de atividades lúdicas, esportivas e recreativas, a garotada fez a festa ( Foto: Divulgação/AP )

Com a chegada do recesso escolar, a Sede Campestre da Assembleia Paraense se transformou no cenário perfeito para a diversão e a integração da garotada. As atividades foram realizadas durante duas semanas intensas, de 29 de junho a 3 de julho; e de 6 a 10 de julho. A tradicional “Colônia de Férias” da AP garantiu o entretenimento de crianças de 5 a 12 anos, que aproveitaram o período das 8h às 16h com uma programação repleta de atrações.

Durante as duas semanas de evento, os participantes vivenciaram experiências inesquecíveis, projetadas para unir lazer, interatividade e aprendizado. A estrutura completa do clube foi totalmente disponibilizada para as atividades recreativas, pedagógicas, esportivas, culturais e lúdicas.

Sorrisos, brincadeiras e novas amizades marcaram a "Colônia de Férias" da AP
Sorrisos, brincadeiras e novas amizades marcaram a "Colônia de Férias" da AP (Divulgação/AP)

As crianças ocuparam os campos de futebol, as quadras de areia, o ginásio poliesportivo e o parque aquático. Com opções para todos os gostos, a programação da AP garantiu que ninguém ficasse parado.

Para proporcionar total conforto aos pais e segurança aos pequenos, a Colônia de Férias contou com uma logística cuidadosa. Diariamente, foram servidos almoço e lanches balanceados para repor as energias da garotada. Além disso, cada participante recebeu uma camiseta personalizada do evento, reforçando o espírito de equipe e eternizando a memória de dias inesquecíveis de amizade e diversão na AP.

Crianças aproveitaram para praticar esportes e, acima de tudo, se divertir muito com os amigos
Crianças aproveitaram para praticar esportes e, acima de tudo, se divertir muito com os amigos (Divulgação/AP)

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