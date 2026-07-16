Diversão, esporte e aprendizado marcam a “Colônia de Férias” da AP

Com uma programação repleta de atividades lúdicas, esportivas e recreativas, a garotada fez a festa ( Foto: Divulgação/AP )

Com a chegada do recesso escolar, a Sede Campestre da Assembleia Paraense se transformou no cenário perfeito para a diversão e a integração da garotada. As atividades foram realizadas durante duas semanas intensas, de 29 de junho a 3 de julho; e de 6 a 10 de julho. A tradicional “Colônia de Férias” da AP garantiu o entretenimento de crianças de 5 a 12 anos, que aproveitaram o período das 8h às 16h com uma programação repleta de atrações.

Durante as duas semanas de evento, os participantes vivenciaram experiências inesquecíveis, projetadas para unir lazer, interatividade e aprendizado. A estrutura completa do clube foi totalmente disponibilizada para as atividades recreativas, pedagógicas, esportivas, culturais e lúdicas.

Sorrisos, brincadeiras e novas amizades marcaram a "Colônia de Férias" da AP (Divulgação/AP)

As crianças ocuparam os campos de futebol, as quadras de areia, o ginásio poliesportivo e o parque aquático. Com opções para todos os gostos, a programação da AP garantiu que ninguém ficasse parado.

Para proporcionar total conforto aos pais e segurança aos pequenos, a Colônia de Férias contou com uma logística cuidadosa. Diariamente, foram servidos almoço e lanches balanceados para repor as energias da garotada. Além disso, cada participante recebeu uma camiseta personalizada do evento, reforçando o espírito de equipe e eternizando a memória de dias inesquecíveis de amizade e diversão na AP.