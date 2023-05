Dicas para preparar o almoço das mães com ingredientes do Preço Baixo

O Dia das Mães é celebrado no domingo, 14 e a pessoa mais importante das nossas vidas merece um almoço especial. O supermercado Preço Baixo possui ingredientes para preparar um cardápio diferenciado e opções de presentes.

A seção de carnes do supermercado possui cortes mais nobres, como o filé mignon e picanha, ideais para a ocasião, possibilitando a preparação de pratos mais sofisticados para o almoço ou até mesmo um jantar.

O frango, os peixes e os mariscos também são sugestões para o cardápio. Podem ter vários acompanhamentos como saladas e molhos especiais. Anota essa dica: Se a mamãe gostar da culinária regional, pode investir em uma maniçoba ou pato no tucupi. A seção de hortifruti tem jambu fresquinho e ingredientes para adubar a maniva.

A sobremesa também não pode faltar! Ainda na sugestão regional, a indicação é utilizar o cupuaçu ou bacuri, que também podem ser encontrados no Preço Baixo e preparar um doce.

Adega do Preço Baixo é diversificada com vinhos, cervejas e destilados (André Oliveira / O Liberal)

A bebida é um acompanhamento indispensável e a adega do Preço Baixo é diversificada. Para as mamães que consomem bebidas alcoólicas; as opções são os vinhos tintos, brancos e rosés, cervejas, espumantes e destilados para preparar o drinque favorito delas. As frutas, polpas, sucos prontos e refrigerantes são alternativas de bebidas sem álcool para acompanhar a refeição.

Perfumes, produtos para skin care, hidratantes e cosméticos são sugestões para presentear as mães e podem ser encontrados em qualquer loja do Preço Baixo.