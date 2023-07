Dicas para o armazenamento seguro de resíduos perigosos

Alguns resíduos gerados diariamente podem ser perigosos para a saúde pública e para o meio ambiente, provocando contaminações e outros danos, por isso é importante identificar seus constituintes, insumos e origem para o armazenamento correto e seguro desses tipos de materiais. Os resíduos Classe I apresentam propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas que aumentam o grau de periculosidade.

O armazenamento correto dos resíduos Classe I deve estar de acordo com a Norma Brasileira – NBR 12235:1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que fixa condições necessárias e indispensáveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos com o objetivo de proteger a saúde pública e o meio ambiente.

O local de armazenamento desses resíduos precisa de estrutura adequada, devendo ser em área autorizada pelo órgão ambiental e atendendo as condições pré-estabelecidas pela NBR e demais legislações aplicáveis, a fim de assegurar a proteção da saúde e a preservação do meio ambiente.

Os acondicionadores de resíduos podem ser caixas, bombonas, contêineres, tambores e outros e necessitam de alguns cuidados. De preferência, devem ser acomodados em áreas cobertas e ventiladas e com piso impermeável para evitar a lixiviação e percolação de substâncias para o solo.

Outro cuidado é com a rotulação dos acondicionadores, ela é fundamental para a identificação rápida e fácil dos resíduos armazenados.

A disposição dos acondicionadores nos locais de armazenamento também requer atenção e precisa considerar a tipologia de cada resíduo, para evitar possíveis reações e/ou vazamentos por incompatibilidade química. Por isso, é obrigatório que os resíduos químicos devem ser acompanhados pela Ficha de Dados de Segurança – FDS ou pela Ficha de Dados de Segurança de Resíduos – FDSR. Esses documentos fornecem informações básicas e recomendações de proteção quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

As características dos resíduos também devem ser observadas ao escolher o tipo de acondicionamento e de armazenamento a ser utilizado, entre elas, a densidade, o tamanho da partícula, a umidade, a temperatura etc.

O manuseio dos resíduos perigosos deve ser realizado por profissionais capacitados e com Equipamentos de Proteção Individual – EPI. A inspeção do espaço também é uma forma de garantir a segurança da equipe que atua no local. Ela deve ser feita periodicamente com a verificação de todos os itens.

Para evitar acidentes e outras ocorrências, a área de armazenamento dos resíduos deve conter uma sinalização de segurança com a identificação dos riscos de circulação pelo local, sistema de comunicação interno e externo, boa iluminação, entre outros.

A empresa Cidade Limpa Ambiental oferece serviços de gerenciamento de resíduos classe I e possui uma estrutura completa e adequada com o cumprimento de todas as normas e regulamentações exigidas.

São exemplos de serviços oferecidos pela Cidade Limpa Ambiental:

- Coleta e transporte terrestre de resíduos classe I e II;

- Coleta e transporte fluvial de resíduos perigosos;

- Gerenciamento de sucatas metálicas;

- Gerenciamento de resíduos com amianto;

- Gerenciamento de pilhas, baterias, periféricos e eletrônicos.

Acesse o site e solicite um orçamento.