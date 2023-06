Dicas de cuidados para higiene da primeira infância

A higiene infantil exige cuidados especiais respeitando as especificidades da pele e da idade, por isso o uso de produtos apropriados para crianças e bebês é fundamental para a manutenção da saúde.

Sabonetes, shampoos, condicionadores e cremes estão entre os produtos mais utilizados e que devem receber atenção dos pais e responsáveis acerca da sua composição e fórmula.

A dica é dar preferência para os produtos com as idades indicativas e observar os rótulos. O supermercado Preço Baixo possui uma seção dedicada aos bebês e crianças com itens para todas as idades, oferecendo sabonetes, colônias, shampoo e condicionador, lenços umedecidos, entre outros.

Os cuidados também devem ser redobrados durante o banho. Evite que os produtos caiam nos olhos dos pequenos, caso ocorra o recomendado é lavar, de imediato, em água corrente. Outra orientação é o cuidado com os ouvidos e boca para que as crianças não façam a ingestão do produto. Neste caso é necessária a busca de ajuda médica.

Na infância, os dentes estão em desenvolvimento e a higienização é essencial para a manutenção da saúde bucal, porém os bebês e crianças devem utilizar escovas de dentes adequadas para sua faixa etária, que precisam ser indicadas pelo dentista, assim como o uso de pastas de dentes. Na seção de higiene infantil do Preço Baixo é possível encontrar as melhores marcas.

Fraldas e produtos de higiene para bebês e crianças em uma seção especial das lojas do supermercado (Divulgação Preço Baixo)

As recomendações também continuam para atividades fora de casa. Na hora das refeições, em especial os lanches, o ideal é fazer a higienização das mãos dos pequenos, pois é uma das áreas mais suscetíveis à transmissão de doenças e que é frequentemente levada à boca, e dos adultos. Dica: Ande sempre com o recipiente com álcool em gel e mantenha as unhas dos pequenos limpas e cortadas.

Alguns ambientes ainda exigem a proteção contra insetos e mosquitos sendo necessário à aquisição de repelente, mas é indicado o uso recomendado para a idade. O Preço Baixo possui farmácia com repelentes, pomadas e outros remédios disponíveis para a saúde dos pequenos.

A troca constante de fraldas garante a higiene, o conforto e o bem-estar dos bebês. A dica é observar o modelo e a marca que os deixam mais confortáveis. A seção infantil do supermercado oferece opções de modelos e marcas, além de outros itens, como lenços umedecidos para auxiliar na higienização e prevenir assaduras e outros desconfortos.