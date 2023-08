Dia dos Pais no Preço Baixo: supermercado tem promoções especiais para o feriado em família

O Dia dos Pais está chegando e esse é o momento perfeito para aproveitar com o paizão ou, ainda, com uma figura que represente a paternidade, principalmente pelo fato de, neste ano, a data coincidir com um feriado prolongado no Pará, o que se torna uma boa oportunidade para curtir com a família. Pensando nisso, o Supermercado Preço Baixo está com promoções imperdíveis para deixar a data ainda mais especial e traz dicas para você preparar aquele churrasco em família e ainda garantir o presente perfeito para o papai.

Se tem uma coisa que todo mundo ama é promoção e isso é o que não falta no Supermercado Preço Baixo. Para preparar o almoço do domingo, nada melhor do que fazer um churrasco para toda a família. O Preço Baixo conta com uma variedade de cortes de carnes de primeira qualidade e com preços incríveis. Além disso, você encontra tudo o que precisa para deixar o almoço saboroso e completo, como temperos, ingredientes para o preparo das guarnições e muito mais.

Cortes especiais estão entre as opções para o almoço de Dia dos Pais no supermercado Preço Baixo (Divulgação/Preço Baixo)

A adega do Preço Baixo também oferece todos os tipos de bebidas, como cervejas, destilados e vinhos, de diversas marcas, para acompanhar o almoço festivo. Além disso, o supermercado conta com uma variedade de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, água e sucos.

Adega do Preço Baixo traz uma grande variedade de bebidas para presentear o paizão (Divulgação/Preço Baixo)

Dicas de presentes

É muito comum as pessoas terem dificuldade para comprar presente para homem, mesmo que seja para o pai. Isso acontece, principalmente, porque eles costumam ser básicos. Então, nem sempre é fácil fugir do "mais do mesmo". Apesar disso, é possível ser original na hora de presentar o papai, sem precisar enfrentar a correria e grandes filas das lojas tradicionais e shoppings centers. No Supermercado Preço Baixo você encontra diversas opções para presentear o paizão com os menores preços da cidade.

O Preço Baixo conta com uma variedade de itens usados no preparo de churrasco e que são excelentes opções para presentear no Dia dos Pais (André Oliveira/O Liberal)

A gente sabe que todo paizão ama churrasco e uma boa dica para presentar nesse dia especial é dar utensílios que são usados no preparo de um bom assado, como kits para churrasqueiro ou facas para cortes diferenciados, por exemplo. Além disso, não há quem resista a uma boa bebida. O Preço Baixo conta com uma variedade de bebidas, como vinhos, cervejas importadas e destilados, que também são ótimas opções para presentear.

Viu só como garantir o presente do papai não é uma missão impossível? O Supermercado Preço Baixo possui diversas opções para presentear o paizão e ainda preparar aquele churrasco especial para a família. Para saber mais sobre as ofertas do Preço Baixo, acesse o site e acompanhe as redes sociais.