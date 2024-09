Dia do Urologista: Porto Dias alerta para os cuidados com a saúde do trato urinário

No dia 12 de setembro é celebrado o Dia do Urologista, uma oportunidade de reforçar a importância de manter os cuidados com a saúde urológica. Pensando nisso, o Hospital Porto Dias alerta para a prevenção e tratamento de doenças relacionadas ao trato urinário, por meio de exames periódicos.

De acordo com Francisco Pereira de Carvalho, coordenador do setor de urologia e cirurgia robótica do Hospital Porto Dias, essa data é uma oportunidade importante para destacar o papel fundamental que os urologistas desempenham na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças associadas ao trato urinário e ao sistema reprodutor masculino.

“O urologista trata uma ampla gama de doenças, incluindo, mas não se limitando aos problemas no trato urinário, como infecções urinárias, cálculos renais, incontinência urinária, disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e diversos tipos de câncer, como o de próstata, bexiga, rins e testículos”, destaca o médico.

Francisco Pereira de Carvalho, coordenador do setor de urologia do Hospital Porto Dias, comenta que o urologista é fundamental para a prevenção e diagnóstico de uma série de doenças relacionadas ao trato urinário e ao sistema reprodutor masculino (Arquivo pessoal)

É válido destacar que os sintomas dessas doenças podem variar bastante. Por exemplo, no caso de infecções urinárias, os pacientes costumam relatar dor ao urinar, urgência e frequência urinária aumentada. Em doenças prostáticas, como a hiperplasia benigna da próstata, os sintomas incluem dificuldade para urinar, fluxo urinário fraco e necessidade frequente de urinar, especialmente no período da noite.

Já o câncer de próstata, em estágios iniciais, pode não apresentar sintomas, mas em estágios mais avançados pode provocar dor, sangue na urina e dificuldade para urinar.

Diagnóstico

O urologista Francisco Pereira de Carvalho explica que o diagnóstico dessas doenças é feito por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem. Entre os mais comuns estão: exame de toque retal; ultrassonografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; exames de urina e sangue, incluindo a dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA) para o diagnóstico de doenças da próstata; além de biópsias quando necessário.

“As doenças urológicas podem afetar pessoas de diversas faixas etárias. Infecções urinárias, por exemplo, são mais comuns em mulheres e crianças, enquanto cálculos renais e cânceres do trato urinário tendem a acometer mais frequentemente adultos e idosos. O câncer de próstata, especificamente, afeta principalmente homens a partir dos 50 anos, sendo recomendado o rastreamento a partir dessa idade, ou antes, caso tenha histórico familiar”, ressalta Francisco Pereira.

A prevenção das doenças relacionadas ao trato urinário envolve os seguintes hábitos: manter uma boa hidratação; evitar o uso excessivo de sal para prevenir cálculos renais; realizar exames periódicos; adotar hábitos saudáveis, como uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos.

O controle de fatores de risco como tabagismo, consumo excessivo de álcool e histórico familiar também é fundamental para a prevenção de doenças urológicas.

O Hospital Porto Dias é referência no tratamento de doenças urológicas, oferecendo uma infraestrutura moderna com equipamentos inovadores. Para saber mais sobre os serviços do hospital, clique aqui.