Dia das Mães terá programação especial na Assembléia Paraense

O próximo domingo, 12, será muito especial para as mamães. A Assembléia Paraense está preparando uma programação especial para celebrar o Dia das Mães. O evento vai contar com uma missa e o tradicional buffet para reunir toda a família e comemorar a data com muito afeto e alegria.

A missa será celebrada no Espaço Vip, localizado no Complexo de Eventos, pelo Padre Ivan da Conceição, a partir das 10h30. Na ocasião, haverá o acompanhamento musical do Coral AP e do cantor Romano. Já o buffet ocorrerá no Salão de Festas, a partir das 12h.

A animação vai ficar por conta da atração musical, comandada pela cantora Rafaela Travassos, que vai se apresentar ao vivo, a partir das 12h30, trazendo grandes sucessos da voz e violão.

Tradicional buffet será servido para toda a família na AP (Divulgação/AP)

Convites

Cada sócio(a) proprietário(a) poderá emitir até 02 (dois) convites da cota mensal, no site, app e atendimento via Ana Paula, a assistente virtual da AP, de forma fácil e prática.

Estação Alegria promove captura de momentos com as mamães

Por ser um domingo especial, o Dia das Mães também será comemorado com a garotada na Estação Alegria, neste domingo, 12. Para deixar o dia ainda mais especial e inesquecível, o espaço vai contar com uma cabine alusiva à data para as crianças tirarem uma linda foto com sua mamãe. Será o momento de fazer aquele clique personalizado, como registro de uma carinhosa homenagem ao dia delas. A programação será das 11h às 15h.