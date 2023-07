Dia C Marajó levou solidariedade e cooperação para mais de 200 pessoas

Foi navegando pelos rios da Amazônia que a solidariedade desembarcou a 278 km de distância de Belém e levou as ações do Dia de Cooperar que transformaram o dia dos moradores da Comunidade Santo Ezequiel Moreno, em Portel, na sexta (14). A ação foi realizada pelo Sistema OCB/PA, contou com o apoio das cooperativas COOPIAÇÁ, MANEJAÍ e UNIMED Belém, e também do apoio da Prefeitura de Portel, por meio das Secretarias de Saúde e de Assistência Social.

Ações de saúde, social e atividades de lazer para as crianças beneficiaram aproximadamente 200 pessoas da comunidade e do seu entorno. Os serviços de saúde foram realizados pelos servidores da secretaria municipal de saúde de Portel, oferecendo vacinas, consultas de clínico geral, pré-natal, PCCU e odontológico.

Também participou da ação a equipe do Deputado Estadual Fábio Freitas, representante da Frente Parlamentar do Cooperativismo (FRENCOOP). Por meio do Chefe de Gabinete, Breno Roger foram analisadas as necessidades da comunidade para serem levadas a ALEPA, incluindo a titulação de Utilidade Pública.

"Foi muito importante participar dessa grande ação, vivendo com a comunidade no dia a dia. Nas futuras ações estaremos juntos, vendo a utilidade pública junto com a ALEPA para a cooperativa. Voltaremos para mais ações junto ao Sistema OCB/PA, levar mais dignidade para as pessoas, fazendo o Dia de Cooperar com médicos, com serviços e com as crianças. Em nome do Deputado Fábio Freitas, quero agradecer ao Presidente, Ernandes Raiol, e o Superintendente, Júnior Serra, do Sistema OCB/PA e a cooperativa COOPIAÇÁ pelo convite.” disse Brno Roger, Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Fábio Freitas.

Os cooperados da COOPIAÇÁ receberam motores de rabeta que irão melhorar a logística e desenvolver ainda mais a produção de açaí, trazendo mais prosperidade para a comunidade. A doação foi feita por meio de emenda parlamentar direcionada à CODEVASF, viabilizada pelo ex-Deputado Federal e atual Secretário de Turismo do Estado, Eduardo Costa. Os cooperados também receberam doações de cestas básicas doadas pela Unimed Belém.

“É importante a gente receber esses equipamentos. Os nossos cooperados quem vem trabalhando no agroextrativista e precisam se deslocar usando as rabetas e até mesmo para fazer o processo da pesca e sua existência. Agradecemos ao Sistema OCB/PA pela parceria e que continuemos firmes em prol da transformação da comunidade através do cooperativismo.” afirmou o Presidnte da COOPIAÇÁ, Teofro Gomes.

Durante toda manhã, além dos serviços da ação social, a alegria contagiante das crianças tomou conta do ambiente. Brincadeiras, risadas e um lanche especial fizeram a festa da garotada, criando memórias afetivas de como o cooperativismo é um grande transformador social.

Pela parte da tarde, para promover o empreendedorismo, os adultos da comunidade puderam adquirir conhecimentos através da realização de oficinas. Para as mulheres, a presidente da cooperativa Mulheres de Barro, Sandra Santos, ministrou o curso de biojoias. Para os homens, houve a oficina de manejo agroflorestal e reaproveitamento da madeira, promovido pelo Arimar Feitosa, Coordenador da movelaria da Cooperativa COOMFLONA.

Fechando com chave de ouro e reunindo toda a comunidade, o grupo de carimbó Sabor Marajoara encantou todos demonstrando o talento dos grupos de crianças e jovens com o melhor do regionalismo paraense.

“O Dia de Cooperar na Comunidade Santo Ezequiel Moreno foi mais do que um evento. Foi um momento de conexão humana, de olhar para o próximo e estender a mão, de compartilhar alegria e esperança. O poder da cooperação e da solidariedade brilhou intensamente nesse dia, tocando vidas e plantando a semente do cooperativismo nos corações daqueles que participaram”, contou o Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.