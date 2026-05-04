Design autoral de Camila Sagica ganha destaque nas casas do litoral paraense

O design autoral de Camila Sagica vem ganhando destaque nos projetos das casas mais desejadas do litoral paraense, conquistando arquitetos e clientes pelo seu diferencial estético e por sua proposta autoral. A marca também amplia sua presença para além da região, com clientes em estados como São Paulo, Santa Catarina e Bahia, além de alcançar o mercado internacional, com peças já presentes no Suriname e em Portugal.

Por trás dessa linguagem está Camila Sagica, arquiteta, empresária, criadora e idealizadora à frente da CāBlim, marca de luminárias autorais que leva o mesmo nome da loja sob sua gestão.

Pós-graduada em iluminação, Camila desenvolve peças com desenhos exclusivos, utilizando fibras naturais e incorporando técnicas e nós de trançados que reforçam a identidade autoral da marca. O trabalho valoriza o feito à mão e traduz, em linguagem contemporânea, referências que dialogam com o território amazônico com sofisticação.

As peças se destacam nos projetos de arquitetos e designers de interiores paraenses por imprimir, além da nossa cultura amazônica, personalidade, originalidade e conexão com materiais naturais nos ambientes.

A presença da CāBlim em ambientes de alto padrão evidencia a força da marca no cenário do design autoral paraense, consolidando sua identidade ao mesmo tempo em que projeta a cultura amazônica para outros estados e para o mercado internacional.

Projeto – Benedito Netto

No projeto de Benedito Netto, a arquitetura revela uma leitura com influência praiana internacional, evocando referências que remetem a cenários como Bali, na Indonésia. Arcos e formas mais fluidas desenham uma atmosfera leve, descontraída e atemporal, nos transportando para um ambiente de resort à beira-mar.

A luminária traz franja com técnica “penteada”, que garante movimento, fluidez e leveza ao ambiente (Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha)

A AYFA acompanha essa proposta como uma peça robusta, mas equilibrada por sua franja com técnica “penteada”, que imprime movimento, fluidez e leveza ao conjunto. A luminária se integra ao espaço de forma orgânica, reforçando a atmosfera do projeto com sutileza e sem competir com a arquitetura.

Projeto – Larissa e Luiza Chady

No projeto de Larissa Chady e Luiza Chady, a proposta revela uma leitura conectada à casa de praia paraense, com foco no uso familiar e no conforto. A arquitetura combina uma base contemporânea, marcada por linhas retas e pelo uso de estrutura metálica com pintura fosca, aliada a elementos que conferem identidade ao espaço.

A RAMI se destaca como uma peça de maior escala, com trama elaborada que evidencia o trabalho manual. Mais do que iluminação, atua como uma escultura no ambiente, criando um equilíbrio entre o moderno e o artesanal, reforçando, com elegância, a identidade da cultura paraense no projeto.

Projeto – Natália Jacob

No projeto de Natália Jacob, a casa de praia ganha uma leitura mais urbana e sofisticada, definida por uma atmosfera de “bossa”. O espaço é pensado para acolher, com uso valorizado ao entardecer e à noite, criando um ambiente mais intimista, ideal para encontros, conversas e momentos de permanência.

A VIGNA acompanha essa proposta com um design mais leve, porém marcante, com tramas mais retas e mais vazadas, que permitem maior iluminação e dialogam com a linguagem do projeto. Essa característica a torna especialmente adequada para ambientes utilizados de maneira mais noturna, que demandam um pouco mais de iluminação, sem perder o foco intimista.

A iluminação trabalha o contraste entre luz e sombra, conduzindo a experiência do espaço e reforçando esse clima acolhedor, sofisticado e convidativo.

A presença das luminárias da CāBlim, criadas por Camila Sagica, evidencia como o design autoral pode agregar valor à arquitetura ao traduzir, com sofisticação, a cultura amazônica. Desenvolvidas com fibras naturais e técnicas de trançado que dialogam com saberes tradicionais, as peças unem estética, identidade e contemporaneidade, inserindo no alto padrão uma linguagem que é, ao mesmo tempo, regional e atual.

Mais do que iluminação, as criações da CāBlim assumem um papel essencial na construção dos ambientes, conectando cultura, design sustentável e produção local. Ao valorizar o fazer manual e a identidade paraense, a marca fortalece uma cadeia que envolve geração de emprego, empreendedorismo e o reconhecimento da cultura como elemento central da experiência arquitetônica, projetando essa expressão para além da região, em âmbito nacional e internacional.

Confira mais detalhes dos projetos das arquitetas Larissa e Luiza Chady, e Natália Jacob com as luminárias CāBlim:

Luminarias Projeto de Natália Jacob apresenta uma casa de praia com leitura mais urbana e sofisticada, voltada a momentos de convivência e permanência. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha Camila Sagica desenvolve luminárias autorais com fibras naturais, incorporando técnicas e nós de trançados que reforçam a identidade da cultura amazônica. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha Luminária VIGNA apresenta tramas mais retas que dialogam com a linguagem do projeto. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha Luminária RAMI proporciona um contraste entre o moderno e o artesanal. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha RAMI atua quase como uma escultura no ambiente. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha Projeto de Larissa e Luiza Chady apresenta uma casa de praia paraense, familiar e contemporânea, com foco no uso e no conforto. Crédito: Divulgação CāBlim / Foto: Bernard Cunha