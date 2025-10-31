Degustação de vinhos movimenta o +B Supermercados Plaza em parceria com Porto a Porto

O +B Supermercados Plaza realiza, no dia 13 de novembro, a partir das 17h, uma degustação exclusiva de vinhos, em parceria com a importadora Porto a Porto – Vinhos & Gastronomia. O evento é voltado para os clientes participantes do Clube +Fidelidade, programa que oferece vantagens e experiências diferenciadas aos consumidores da rede.

Durante a ação, o público poderá conhecer e apreciar rótulos selecionados especialmente para a ocasião, explorando diferentes estilos e origens de vinhos. A proposta é proporcionar uma experiência sensorial completa, unindo sabor, conhecimento e o ambiente acolhedor do +B Plaza.

Segundo a equipe de marketing do Grupo +B, o encontro faz parte das ações voltadas à valorização da experiência do cliente dentro das unidades. “Mais do que um supermercado, o +B é um espaço de convivência, de descobertas e boas experiências. Essa degustação reforça nosso propósito de aproximar os clientes das marcas e dos bons momentos”, destacam.

O evento faz parte do calendário de ativações premium do +B Supermercados, que ao longo do ano vem promovendo experiências gastronômicas, culturais e temáticas voltadas aos clientes do Clube +Fidelidade.

Serviço:

Degustação de vinhos

Local: +B Supermercados Plaza

Data: 13 de novembro

Horário: a partir das 17h