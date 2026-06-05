Decisão do STJ torna Raimundão elegível e aquece o cenário eleitoral paraense
Decisão determina que TJPA analise Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público e o ex-prefeito de Bragança, afastando, neste momento, os efeitos da condenação que fundamentavam eventual inelegibilidade
Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trouxe novos desdobramentos ao cenário político do nordeste paraense ao suspender os efeitos da condenação do ex-prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira. A medida foi proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa do ex-gestor.
Na decisão, o magistrado determinou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) analise e homologue o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público e Raimundo Nonato.
O ministro reconheceu a existência de uma situação excepcional não contemplada pelos precedentes que tratam da matéria. Segundo o entendimento exposto na decisão, o acordo foi oferecido e subscrito pelo próprio Ministério Público, no exercício de sua prerrogativa institucional, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
Com esse entendimento, o STJ reconheceu a distinção do caso em relação ao Tema 1098 da Corte e determinou a suspensão dos efeitos da condenação e da execução da pena até a apreciação definitiva do acordo pelo Tribunal de Justiça do Pará.
A decisão produz reflexos imediatos na esfera político-eleitoral, uma vez que afasta, neste momento, os efeitos da condenação que fundamentavam eventual inelegibilidade. Com isso, Raimundo Nonato passa a estar apto a disputar futuras eleições, observadas as demais exigências legais aplicáveis.
A medida repercute no cenário político regional, especialmente no nordeste paraense, onde Raimundo Nonato possui trajetória consolidada na vida pública. A decisão recoloca seu nome nas discussões políticas e eleitorais da região, em um momento de articulações para os próximos pleitos.
A atuação processual foi conduzida pelo escritório Pinheiro & Penafort Advogados, responsável pela defesa do ex-prefeito perante os tribunais superiores. Agora, caberá ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisar os termos do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público e Raimundo Nonato de Oliveira, conforme determinado pelo STJ.
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