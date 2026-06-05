Decisão do STJ torna Raimundão elegível e aquece o cenário eleitoral paraense

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trouxe novos desdobramentos ao cenário político do nordeste paraense ao suspender os efeitos da condenação do ex-prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira. A medida foi proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa do ex-gestor.

Na decisão, o magistrado determinou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) analise e homologue o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público e Raimundo Nonato.

O ministro reconheceu a existência de uma situação excepcional não contemplada pelos precedentes que tratam da matéria. Segundo o entendimento exposto na decisão, o acordo foi oferecido e subscrito pelo próprio Ministério Público, no exercício de sua prerrogativa institucional, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

Com esse entendimento, o STJ reconheceu a distinção do caso em relação ao Tema 1098 da Corte e determinou a suspensão dos efeitos da condenação e da execução da pena até a apreciação definitiva do acordo pelo Tribunal de Justiça do Pará.

A decisão produz reflexos imediatos na esfera político-eleitoral, uma vez que afasta, neste momento, os efeitos da condenação que fundamentavam eventual inelegibilidade. Com isso, Raimundo Nonato passa a estar apto a disputar futuras eleições, observadas as demais exigências legais aplicáveis.

A medida repercute no cenário político regional, especialmente no nordeste paraense, onde Raimundo Nonato possui trajetória consolidada na vida pública. A decisão recoloca seu nome nas discussões políticas e eleitorais da região, em um momento de articulações para os próximos pleitos.

A atuação processual foi conduzida pelo escritório Pinheiro & Penafort Advogados, responsável pela defesa do ex-prefeito perante os tribunais superiores. Agora, caberá ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisar os termos do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público e Raimundo Nonato de Oliveira, conforme determinado pelo STJ.