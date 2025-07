Cursos da Unifamaz estão entre os melhores do Brasil, segundo o MEC

O Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) conquistou, pelo 8º ano consecutivo, o IGC 4, um dos principais indicadores de qualidade de ensino superior concedidos pelo Ministério da Educação (MEC). A conquista reafirma a excelência acadêmica da Unifamaz e consolida, ainda mais, a qualidade do ensino superior que o centro oferece aos estudantes da região Norte do Brasil, em especial do Estado do Pará. Além do IGC 4, concedido ao centro, diversos cursos da instituição também se destacaram no Conceito Preliminar de Curso (CPC), o que consolida ainda mais a Unifamaz como referência de ensino superior no Pará e no Brasil.

De acordo com o MEC e o CPC, o curso de arquitetura e urbanismo da Unifamaz foi considerado o melhor curso deste tipo do Estado do Pará entre instituições públicas e privadas. O curso de biomedicina foi considerado o melhor curso deste tipo no Brasil, entre instituições públicas e privadas.

O CST em radiologia é o 4º melhor curso deste tipo no Brasil. O curso de engenharia ambiental é o melhor curso do tipo no Estado do Pará, entre instituições públicas e privadas. O curso de engenharia de produção é o melhor curso deste tipo no Estado do Pará, entre instituições privadas. O curso de enfermagem é o melhor curso deste tipo na região Norte, entre instituições públicas e privadas. O curso de medicina foi considerado o 2º melhor curso deste tipo do Estado do Pará, entre instituições públicas e privadas, e o curso de odontologia é o melhor curso deste tipo da região Norte entre instituições privadas.

“Com esses resultados, o Unifamaz é reconhecido como a melhor instituição privada de ensino superior do Estado do Pará e da região Norte do Brasil. Esses indicadores reforçam o compromisso do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia com a qualidade, inovação e formação de excelência em todas as áreas do conhecimento”, afirmou Adriana Gorayeb, reitora do Unifamaz.

Sobre o Unifamaz

Implantado em Belém, capital do Pará, o Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) é o mais bem avaliado entre todas as instituições públicas e provadas do Estado. Em 23 de novembro de 2018, o MEC elevou a então Famaz a centro universitário, o que significa que foi autorizado a ampliar a oferta de cursos superiores.

Criado em 2007, ergue sede própria dois anos depois e, hoje, dispõe de dezenas de laboratórios didáticos, que atendem as áreas exatas, humanas e saúde, e dão o reforço ao aprendizado prático e científico de futuros profissionais que estarão formados plenamente capacitados para o mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

O ambulatório é um dos destaques da graduação em saúde e se tornou referência no atendimento à população paraense. O Unifamaz é um empreendimento educacional do Grupo Ceuma no Estado do Pará. O Grupo também gerencia a Universidade Ceuma no Maranhão e o Unieuro em Brasília.