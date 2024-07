Currículo Maker é diferencial do Colégio La Salle para a formação das futuras gerações

Ao ingressarem no sistema de ensino básico, as crianças serão os cidadãos do futuro e os profissionais do mercado de trabalho. A tendência é que existam ainda mais inovações tecnológicas, e elas precisam estar preparadas, principalmente nas relações interpessoais.

O Currículo Maker do Colégio La Salle Ananindeua tem o objetivo de desenvolver nos estudantes competências e habilidades para promover a interação consciente com a inteligência artificial (IA) e a automação, considerando os desafios cada vez mais complexos do futuro do trabalho e da educação.

As aulas são distribuídas em dois espaços: laboratório de informática e o espaço Maker, cujo trabalho alinha os objetos de estudo das grandes áreas do conhecimento, ancorado nas atividades de programação, design thinking e design digital e prototipagem.

Desde cedo, os estudantes do Colégio La Salle Ananindeua desenvolvem habilidades essenciais que os capacitam a utilizar a IA como uma ferramenta de apoio, e não como um substituto para a inovação e o pensamento crítico.

Assim, há um contraponto ao uso excessivo da tecnologia passiva, criando uma base sólida para o estudante entrar na era da IA com uma compreensão crítica e prática.

Estudantes aprendem a importância do planejamento estratégico e do trabalho em equipe (Divulgação/ Colégio La Salle Ananindeua)

Currículo

A matriz curricular Maker do Colégio La Salle Ananindeua compreende que a inteligência artificial e o projeto Maker caminham de forma interdependente e contextualizada com os desafios da região na qual o colégio está inserido: norte do país. A contextualização dos projetos em 2024 tem como grande “guarda-chuva”, os diálogos amazônicos, sendo abordado através do tema Nativos do Brasil.

Entre os temas presentes nas atividades estão: modo de viver dos povos indígenas e ribeirinhos; comunicação, economia e comércio; natureza, habitação, infraestrutura e transporte; tecnologia e sustentabilidade ambiental.

O projeto é desenvolvido com os alunos desde a educação infantil ao ensino médio. O currículo Maker é estruturado em duas frentes principais: prototipação de projetos e elaboração de elementos gráficos e programação.

Na primeira frente, os estudantes são incentivados a criar micromundos–contextos lúdicos e imersivos que facilitam a compreensão de conceitos complexos. Na segunda frente, a abordagem é mais focada em tecnologia, com atividades que desenvolvem o letramento digital e as habilidades de programação. Os estudantes aprendem a criar arte digital e a utilizar a lógica de programação para resolver problemas.

Projetos incluem atividades com habilidades manuais, como pintura, colagem, montagem e até modelagem 3D com impressoras 3D (Divulgação/ Colégio La Salle Ananindeua)

Ao longo de todo o processo, os estudantes são encorajados a refletir sobre suas experiências, avaliar o que funcionou e o que pode ser melhorado. Eles aprendem, inclusive, que o fracasso é uma parte natural do processo de aprendizagem e que cada erro é uma oportunidade para aprender e crescer.

