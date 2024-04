Cuidados com a impressora: veja dicas para prolongar a durabilidade do equipamento

A durabilidade de uma impressora depende de diversos fatores diferentes, como o modelo, fabricante e até mesmo o modo de uso. Assim como com qualquer outro equipamento eletrônico, alguns cuidados podem garantir uma maior durabilidade à impressora. A Belém Toner traz dicas de cuidados que podem ajudá-lo a evitar problemas e manter a vida útil da impressora.

Realizar cuidados diários com a impressora é fundamental para garantir uma maior longevidade do equipamento. Com isso, é importante ficar atento ao manuseio do aparelho e evitar procedimentos incorretos que possam comprometer o funcionamento da impressora.

Pensando nisso, a Belém Toner destaca algumas orientações que podem fazer toda a diferença na rotina de quem utiliza impressoras e ajudam a prolongar a vida útil do equipamento.

Limpeza

Uma das principais orientações que podem ajudar a prolongar a vida útil de uma impressora é manter o interior do equipamento o mais limpo possível. Para isso, é importante verificar se há excesso de poeira de papel ou outros resíduos ao abrir a impressora. A dica é fazer uma limpeza de forma cuidadosa, ao menos uma vez por mês. Quando o uso do aparelho for mais intenso, o ideal é que a limpeza seja feita com mais frequência, de duas a três vezes por mês.

Armazenamento de papel

Um erro muito comum é colocar em papel em excesso na impressora. Esse tipo de prática pode trazer sérios riscos ao equipamento, como a umidade do papel, o que pode provocar atolamento na hora de imprimir. A orientação, nesse caso, é sempre retirar os papeis da bandeja e mantê-los em local arejado, o que pode evitar possíveis problemas de atolamento.

Papel atolado

Uma orientação importante é não fazer a retirada do papel de forma inadequada (Freepik.com)

Por falar em atolamento, quando esse tipo de problema acontece, é comum fazer a retirada do papel de dentro do equipamento. Porém, é fundamental fazer a retirada com atenção. Uma dica é não puxá-lo com força e nem utilizar objetos como tesouras, alicates ou outras ferramentas para retirar o papel. Esse tipo de objetivo pode danificar as engrenagens e causar sérios danos à impressora.

Bandeja de alimentação manual

Diversos modelos de impressora disponíveis no mercado contam com uma bandeja de alimentação manual. Para quem possui esse tipo de equipamento, é importante certificar-se de manter a bandeja de alimentação fechada quando não estiver em uso. Por se tratar de uma área frágil, ela pode ser facilmente derrubada ou quebrada.

Troca de suprimentos

Para garantir um bom funcionamento da impressora e ter impressões mais eficientes, é necessário realizar a troca dos suprimentos no tempo correto e com profissionais qualificados. A orientação é não esperar que o equipamento apresente algum problema ou defeito para lembrar de trocar os suprimentos e realizar a manutenção.

Na Belém Toner você encontra uma variedade de equipamentos que imprimem em alta resolução, com velocidade e um excelente custo benefício.